एनएच-48 पर धौला कुआं व रक्षा क्षेत्र के पास दूर होगी जाम की समस्या
-एनएचएआई टी-जंक्शन को सुधारने के साथ सड़क का चौड़ीकरण करेगानई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। एनएच-48 पर धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बने टी-जंक्शन और रक्षा क्षेत्र के निकट स्थित टी-जंक्शन पर रोज लगने...
-एनएचएआई टी-जंक्शन को सुधारने के साथ सड़क का चौड़ीकरण करेगा नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। एनएच-48 पर धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बने टी-जंक्शन और रक्षा क्षेत्र के निकट स्थित टी-जंक्शन पर रोज लगने वाले भीषण जाम से जल्द राहत मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एनएच-48 के इस के चौड़ीकरण की योजना तैयार की है। इस कार्य पर करीब 9.44 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो धौला कुआं के रास्ते दिल्ली से गुरुग्राम जाते व आते हैं।
जाम की समस्या
एनएचएआई के अनुसार, एनएच-48 पर धौला कुआं और रक्षा क्षेत्र के पास जाम की समस्या है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को सीमित जगह के कारण यहां सुबह-शाम पीक आवर्स में लंबा जाम झेलना पड़ता है। जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों तक को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस प्रभावित हिस्से की लंबाई करीब 2.9 किलोमीटर है। एनएचएआई के मुताबिक, योजना के तहत
सड़क चौड़ीकरण की योजना
धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास टी-जंक्शन को सुधारा जाएगा। साथ ही धौला कुआं से इस जंक्शन तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र के पास राजमार्ग के हिस्से को चौड़ा किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में टी-जंक्शन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क चौड़ी होने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और जंक्शन पर लगने वाला जाम काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे न सिर्फ आम राहगीरों को राहत मिलेगी बल्कि सड़क हादसों की आशंका भी घटेगी।
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सामान्य प्रश्न
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