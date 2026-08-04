एनएच-58 आज रात 12 बजे से सभी वाहनों के लिए बंद

नेशनल हाइवे-58 को आज रात यानी मंगलवार रात 12 बजे से हर तरह के वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। एक लेन को कांवड़ियों के लिए पहले से आरक्षित किया गया है। दूसरी ओर की लेन पर अब केवल आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के वाहन और पुलिस द्वारा जारी पास लगे वाहन ही चल सकेंगे। वहीं, 7-8 अगस्त से इन वाहनों को भी पूरी तरह से हाईवे पर बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल परतापुर से लेकर उत्तराखंड बार्डर तक यह व्यवस्था मंगलवार रात से लागू की जाएगी। एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय ने बताया कि चार अगस्त की रात 12 बजे से एनएच-58 की दोनों ओर की लेन को वाहनों के लिए प्रतिबंधित यानी बंद कर दिया जाएगा। बताया कि हरिद्वार से मुजफ्फरनगर होकर मेरठ आने वाले सभी वाहनों का रूट डायवर्जन किया जाएगा और इन्हें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे या मुजफ्फरनगर से मीरापुर होते हुए बहसूमा की ओर से निकाला जाएगा। गाजियाबाद से मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर के लिए भी वाहनों को नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए गाजियाबाद पुलिस और मुजफ्फरनगर पुलिस से बातचीत हो चुकी है। हाइवे पर एक ओर का रास्ता कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से आरक्षित किया जाएगा, जबकि दूसरी ओर पास लगे वाहन, आवश्यक वस्तुओं के संबंधित वाहन और सरकारी वाहन चलेंगे। बताया कि जिन वाहनों को दिल्ली जानी है, उन्हें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से दिल्ली भेजा जाएगा। वापस अपने के लिए डासना होते हुए हापुड़ और वहां से किठौर से होकर मेरठ का रूट रहेगा। जिन्हें आगे मुजफ्फरनगर जाना है, वे वाहन किठौर से होकर सीधे परीक्षितगढ़ होकर मुजफ्फरनगर और आगे जाएंगे.