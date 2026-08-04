एनएच-58 आज रात 12 बजे से सभी वाहनों के लिए बंद
नेशनल हाइवे-58 को आज रात से सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। कांवड़ियों के लिए एक लेन आरक्षित है। 7-8 अगस्त से अन्य वाहनों को भी हाईवे पर रोक दिया जाएगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सामान्य यातायात को वन-वे किया जाएगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।
नेशनल हाइवे-58 को आज रात यानी मंगलवार रात 12 बजे से हर तरह के वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। एक लेन को कांवड़ियों के लिए पहले से आरक्षित किया गया है। दूसरी ओर की लेन पर अब केवल आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के वाहन और पुलिस द्वारा जारी पास लगे वाहन ही चल सकेंगे। वहीं, 7-8 अगस्त से इन वाहनों को भी पूरी तरह से हाईवे पर बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल परतापुर से लेकर उत्तराखंड बार्डर तक यह व्यवस्था मंगलवार रात से लागू की जाएगी। एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय ने बताया कि चार अगस्त की रात 12 बजे से एनएच-58 की दोनों ओर की लेन को वाहनों के लिए प्रतिबंधित यानी बंद कर दिया जाएगा। बताया कि हरिद्वार से मुजफ्फरनगर होकर मेरठ आने वाले सभी वाहनों का रूट डायवर्जन किया जाएगा और इन्हें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे या मुजफ्फरनगर से मीरापुर होते हुए बहसूमा की ओर से निकाला जाएगा। गाजियाबाद से मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर के लिए भी वाहनों को नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए गाजियाबाद पुलिस और मुजफ्फरनगर पुलिस से बातचीत हो चुकी है। हाइवे पर एक ओर का रास्ता कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से आरक्षित किया जाएगा, जबकि दूसरी ओर पास लगे वाहन, आवश्यक वस्तुओं के संबंधित वाहन और सरकारी वाहन चलेंगे। बताया कि जिन वाहनों को दिल्ली जानी है, उन्हें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से दिल्ली भेजा जाएगा। वापस अपने के लिए डासना होते हुए हापुड़ और वहां से किठौर से होकर मेरठ का रूट रहेगा। जिन्हें आगे मुजफ्फरनगर जाना है, वे वाहन किठौर से होकर सीधे परीक्षितगढ़ होकर मुजफ्फरनगर और आगे जाएंगे.
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी वन वे व्यवस्था
मेरठ पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने सोमवार को काशी टोल प्लाजा पर निरीक्षण किया। क्यूब हाईवे इंफ्रा के सीनियर मैनेजर अनिल शर्मा के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन सुविधाओं पर चर्चा की गई। इसके बाद अधिकारियों ने परतापुर इंटरचेंज से डासना तक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मार्ग पर बैरिकेडिंग, डायवर्जन, एंबुलेंस की उपलब्धता, क्रेन, पेट्रोलिंग वाहन, सीसीटीवी निगरानी और टोल प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। निरीक्षण में डीडीसीपी श्री गुण, एडीसीपी वरुण कुमार, एसपी ट्रैफिक मेरठ राजेश कुमार श्रीवास्तव और सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश सहित पुलिस और हाईवे प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सामान्य यातायात को चार अगस्त की रात से ही वन-वे किया जाएगा। टोल प्रबंधन और एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर किसी भी प्रकार की तकनीकी या यातायात संबंधी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए.
फोर्स की जा रही तैनात
एनएच-58 पर यातायात प्रतिबंधित करने और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर वन-वे व्यवस्था बनाने के लिए फोर्स को तैनात किया जा रहा है। गाजियाबाद, डासना कट, मेरठ के परतापुर और मुजफ्फरनगर में फोर्स की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। दूसरी ओर, खरखौदा में वाहनों को गंगा एक्सप्रेस वे पर शिफ्ट करने और आगे भेजने के लिए फोर्स लगाई गई है। यहां पर वाहनों का दबाव बढ़ने के लिए कारण करीब 200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है.
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लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें