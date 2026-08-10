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एनएच की जमीन में बने 12 पक्के मकानों का अतिक्रमण हटाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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नवादा में एनएच-20 फोरलेनिंग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 12 पक्के मकानों का अवैध निर्माण जेसीबी से तोड़कर हटा दिया गया। इस कार्रवाई में कुल 120 अतिक्रमण हटाए गए हैं। मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था।

एनएच की जमीन में बने 12 पक्के मकानों का अतिक्रमण हटाया गया

नवादा में एनएच-20 फोरलेनिंग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पिछले दो दिनों में 12 पक्के मकानों के अवैध निर्माण को जेसीबी से तोड़कर हटा दिया गया। ये निर्माण एनएच-20 की भूमि का अतिक्रमण कर बनाये गये थे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) व नवादा जिला प्रशासन के संयुक्त अभियान में उक्त कार्रवाई की गयी। शनिवार व रविवार दोनों ही दिन मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सोनसिहारी गांव के समीप सड़कों पर बनाये गये अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। हटाये गये निर्माण में अधिकां मकानों के छज्जे व कुछ अन्य भाग थे। जो एनएच-20 की जमीन में निर्मित थे। एनएचएआई गया के प्रोजेक्ट मैनेजर (मेंटेनेंस) आरके त्रिपाठी व नवादा सदर की सीओ की उपस्थिति में दोनों ही दिन अभियान चलाया गया। इस दौरान मुफस्सिल पुलिस की टीम वहां पूरे दिन मौजूद रही।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया

120 अतिक्रमण हटाये गये अब तक पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार एनएच-20 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र इलाके में 05 अगस्त से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत अब तक 120 अतिक्रमण हटाये गये हैं। इनमें दुकान, मकान, गुमटियां व छज्जा तथा टीन के शेड शामिल हैं। प्रथम चरण में 05 अगस्त से 11 अगस्त तक मस्तानगंज से लेकर मुफस्सिल के खरांट तक अभियान चलाया जाएगा। दूसरे चरण में 17 अगस्त से 20 अगस्त तक रामदेव मोड़ से मस्तानगंज तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए अकबरपुर के सीओ व थानाध्यक्ष प्रतिनियुक्त किये गये हैं। वहीं 22 अगस्त से 25 अगस्त तक निर्धारित तीसरे चरण में हरदिया से रामदेव मोड़ तक अतिक्रमण हटाने की तिथि निर्धारित की गयी है। इसके लिए रजौली अंचल के सीओ व थानाध्यक्ष प्रतिनियुक्त किये गये हैं। सभी पदाधिकारियों को निर्धारित स्थल पर उपस्थत रहकर सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई बताया जाता है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उस पर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इससे पूर्व जांच में यह बात सामने आयी थी कि एनएच पर सड़कों का अतिक्रमण कर न सिर्फ मकान व दुकान बनाये गये हैं। बल्कि उस पर अनाधिकृत तरीके से वाहन भी पार्क हो रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाये जाएं। इसके लिए डीएम व एसपी के साथ बैठक कर दुर्घटना को कम करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान को ग्रीन सिग्नल दिया गया। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)

अवश्यक प्रश्न

अतिक्रमण हटाओ अभियान कब शुरू हुआ?
अतिक्रमण हटाओ अभियान 05 अगस्त से शुरू हुआ।
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