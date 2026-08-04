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अरावली में अवैध सड़क बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा के अधिकारियों को एक निजी माइनिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसने अरावली वन क्षेत्र में अवैध सड़क बनाई है। यह सड़क पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती है और अरावली को नुकसान पहुंचा रही है।

अरावली में अवैध सड़क बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा के अधिकारियों को एक निजी माइनिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने संरक्षित अरावली वन क्षेत्र से होकर अवैध रूप से एक सड़क बनाई थी। एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मां संतोषी खनिज उद्योग कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए खदानों तक पहुंचने के लिए एक अवैध अस्थायी सड़क बना ली थी। याचिका के अनुसार, मिनरल ले जाने वाले भारी वाहन उस सड़क का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे अरावली को नुकसान पहुंच रहा था और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हो रहा था。

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की बेंच ने गौर किया कि ट्रिब्यूनल ने पहले एक संयुक्त समिति बनाई थी। समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अस्थायी सड़क अरावली प्लांटेशन में स्थित थी और प्रोजेक्ट प्रमोटर ने सड़क बनाने और इस्तेमाल करने से पहले फॉरेस्ट (कंजर्वेशन) कानून के तहत जरूरी स्वीकृति नहीं ली थी।

एनजीटी की कार्रवाई

इसने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अरावली प्रोजेक्ट के तहत प्लांटेशन वाले इलाके में किसी भी तरह के माइनिंग कार्य पर रोक लगाई गई थी और कहा गया था कि अरावली पहाड़ी श्रृंखला की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए।

सामान्य प्रश्न

एनजीटी ने किस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है?
एनजीटी ने मां संतोषी खनिज उद्योग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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