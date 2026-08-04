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सीवेज प्रबंधन में लापरवाही पर बिल्डर से दस करोड़ वसूलने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मेरठ में एक रियल एस्टेट डेवलपर को 10 करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई कॉलोनी में सीवेज और कचरा प्रबंधन में लापरवाही के कारण की गई है। एनजीटी ने डेवलपर को 0.9 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का भी निर्देश दिया है।

सीवेज प्रबंधन में लापरवाही पर बिल्डर से दस करोड़ वसूलने के निर्देश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मेरठ स्थित एक रियल एस्टेट डेवलपर पर सख्ती दिखाते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन को दस करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई आवासीय परियोजना में सीवेज और ठोस कचरा प्रबंधन में गंभीर लापरवाही के चलते की गई है। एनजीटी मेरठ के ग्रीनवुड सिटी कॉलोनी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे गॉडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कॉलोनी में सीवेज ओवरफ्लो, अपर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन की कमी और जल निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है। एनजीटी की पीठ ने पाया कि पूर्व आदेश के बावजूद डेवलपर ने अनिवार्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण नहीं किया।

फिलहाल सीवेज को शहर के वेद व्यासपुरी स्थित कॉमन एसटीपी में भेजा जा रहा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक अनुमति और क्षमता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। एनजीटी ने कहा कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा पाइपलाइन बदलने पर खर्च की गई लगभग 26.64 लाख रुपये की राशि स्थायी समाधान नहीं है और डेवलपर को साइट पर ही एसटीपी बनाना होगा। रिपोर्ट में कॉलोनी के कई हिस्सों में सीवेज और जलजमाव की पुष्टि हुई है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है। एनजीटी ने डेवलपर को 0.9 एमएलडी क्षमता का एसटीपी स्थापित करने का निर्देश दिया है और कहा कि वसूली गई राशि का उपयोग इसी कार्य में किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

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