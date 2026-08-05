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यूपी में बूढ़ी गंगा नदी के उद्गम का पता लगाए एनएमसीजी : एनजीटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बूढ़ी गंगा नदी के उद्गम और प्रवाह से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि मुजफ्फरनगर जिले में 277 पिलर लगाए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता ने 200 साल पुराना नक्शा प्रस्तुत किया, जिसमें नदी के सटीक उद्गम का उल्लेख है। अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी।

यूपी में बूढ़ी गंगा नदी के उद्गम का पता लगाए एनएमसीजी : एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश में बूढ़ी गंगा नदी के उद्गम और उसके पूरे प्रवाह से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को दाखिल करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि नदी कहां से निकलती है और गंगा या उसकी किसी सहायक नदी में मिलन तक इसका पूरा मार्ग क्या है। एनजीटी की पीठ बूढ़ी गंगा पर अतिक्रमण से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले एनजीटी अधिकारियों को नदी के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान राज्य के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) की रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ क्षेत्र का भौतिक सीमांकन और पिलर लगाने का काम गंगा पुनर्जीवन आदेश के तहत किया जा रहा है。

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सीमांकन का लक्ष्य

सीमांकन का लक्ष्य 30 अगस्त तक पूरा करने का है

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पिलर लगाने की प्रगति

रिपोर्ट के मुताबिक, नदी के चारों हिस्सों में पिलर लगाने का काम जारी है और इसे 30 अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुजफ्फरनगर जिले में 277 पिलर लगाए जा चुके हैं, जबकि मेरठ और हापुड़ जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रगति रिपोर्ट दाखिल कर यह सुनिश्चित करे कि सीमांकन पूरा हो चुका है।

याचिकाकर्ता का दावा

याचिकाकर्ता ने 200 साल पुराना नक्शा होने का किया दावा

मामले में याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने नदी के स्रोत को गलत बताया है और उसके पास 200 साल पुराना प्रमाणिक नक्शा है, जिसमें बूढ़ी गंगा का वास्तविक उद्गम दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह नदी मुजफ्फरनगर के देवल गांव से निकलती है और हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर तक बहती है। एनजीटी ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह में अपना नक्शा और अन्य दस्तावेज एनएमसीजी को सौंपे। इसके बाद एनएमसीजी के महानिदेशक सभी तथ्यों की जांच कर शपथपत्र के जरिए एनजीटी को रिपोर्ट देंगे, जिसमें बूढ़ी गंगा के स्रोत और उसके पूरे मार्ग की जानकारी होगी। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी।

सामान्य प्रश्न

बूढ़ी गंगा नदी के उद्गम का क्या दावा किया गया है?
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि बूढ़ी गंगा नदी मुजफ्फरनगर के देवल गांव से निकलती है।
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