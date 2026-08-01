तालाब की जमीन पर निर्माण प्रतिबंधित
गुरुग्राम में, एनजीटी ने नाहरपुर कासन के तालाब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लगाई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि यांत्रिक गतिविधियों के लिए प्राचीन वेटलैंड को सुखाकर मिट्टी भरी गई है। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जमीन सरकारी रिकॉर्ड में 'गैर मुमकिन जोहड़' के रूप में दर्ज है।
गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। नगर निगम मानेसर के अंतर्गत आने वाले गांव नाहरपुर कासन स्थित खसरा नंबर-41 के 6.93 एकड़ तालाब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए तालाब की जमीन पर सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई पांच अक्तूबर तक संबंधित भूमि पर कोई भी नया या पुराना निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। यह मामला याचिकाकर्ता केके यादव द्वारा दायर मूल आवेदन पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गांव नाहरपुर कासन के प्राचीन वेटलैंड व जोहड़ क्षेत्र को सुखाकर उसमें अवैध रूप से मिट्टी भर दी गई और उस पर पक्की सड़क का निर्माण कर व्यावसायिक व अन्य गतिविधियों की तैयारी की जा रही है, जो कि पर्यावरणीय नियमों का घोर उल्लंघन है।
राजस्व रिकार्ड में 1968 से दर्ज है गैर मुमकिन जोहड़
मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने हरियाणा पोंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय और जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक संयुक्त जांच समिति गठित की थी। समिति द्वारा प्रस्तुत डीजीपीएस सर्वे, राजस्व दस्तावेजों और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वर्ष 1968-69 से लेकर वर्तमान जमाबंदी तक यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में 'गैर मुमकिन जोहड़' के रूप में ही दर्ज है।
अगली सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी
संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना कि 6.93 एकड़ में फैले इस ऐतिहासिक तालाब को पूरी तरह से पाटकर उस पर अवैध रूप से सड़क बना दी गई है। एनजीटी ने माना कि प्राकृतिक जलस्रोतों का संरक्षण पर्यावरण के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद अदालत ने जमीन पर जारी हर तरह के निर्माण पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर 2026 तय की है.
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