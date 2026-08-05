गंगा नदी को प्रदूषित करने के लिए स्थानीय निकायों पर लगाएं जुर्मानाः एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से गंगा नदी में बिना शोधन का सीवेज छोड़ने वाले शहरी निकायों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। बिहार में 43 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से केवल 15 चालू हैं। एनजीटी ने प्रवाहित हो रहे गंदे पानी की गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) को निर्देश दिया कि गंगा नदी में बिना शोधन का सीवेज छोड़ने वाले शहरी निकायों पर जुर्माना लगाया जाए। यह गंदा पानी कई जगहों पर बरसाती नालों के जरिए सीधे गंगा में जा रहा है। एनजीटी की पीठ बिहार में नदियों के बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई कर रही थी। यह मामला मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बिहार में गंगा का पानी नहाने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। एनजीटी ने कहा कि वह बिहार के 27 जिलों में गंगा समेत सोन, कोसी और बागमती नदियों में प्रदूषण और फीकल कोलीफॉर्म की अधिक मात्रा के मुद्दे की जांच कर रहा है。

43 एसटीपी में से केवल 15 चालू राज्य के पर्यावरण विभाग ने अपने हलफनामे में बताया कि बिहार में इस समय 43 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं। इनमें से 15 पूरी तरह चालू हैं, पांच परीक्षण चरण में हैं, नौ निर्माणाधीन हैं, चार टेंडर चरण में हैं और 10 डीपीआर स्तर पर हैं। एनजीटी ने विभाग को निर्देश दिया कि इन एसटीपी की क्षमता के उपयोग और निर्माणाधीन प्लांट की प्रगति की पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि इनसे निकलने वाला शोधित पानी तय मानकों पर खरा उतर रहा है या नहीं。

कई नालों से नदी में पहुंच रहा गंदा पानी एनजीटी ने यह भी नोट किया कि पटना में 15 ऐसे नाले हैं, जिनसे रोजाना करीब 349 मिलियन लीटर गंदा पानी बिना शोधन के गंगा में जा रहा है। इसके अलावा बक्सर में सात नालों से 50 एमएलडी, आरा में पांच नालों से 47 एमएलडी, जमालपुर (मुंगेर) में पांच नालों से 25 एमएलडी और बरौनी में दो नालों से 23 एमएलडी गंदा पानी नदी में पहुंच रहा है। डुमरांव (बक्सर) में तीन और बरहिया (लखीसराय) में छह ऐसे नाले भी हैं, जो अब तक सीवेज नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं। एनजीटी ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में बिना शोधन का सीवेज सीधे नदी में जाना गंभीर चिंता का विषय है। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि जब तक बिना शोधन का सीवेज गंगा में जाता रहेगा, तब तक इसके लिए जिम्मेदार नगर निकायों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी।