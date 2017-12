NGT का आदेश: अमरनाथ में नहीं लगा पाएंगे भोले नाथ के जयकारे, घंटा बजाने पर भी बैन

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने अमरनाथ मंदिर में जयकारा लगाने, मंत्रोच्चार और घंटा बजाने पर रोक लगा दी है। बुधवार को चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी की बैंच ने कहा कि गुफा के अंदर मंदिर में घंटियां नहीं बजाई जानी चाहिए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को आखिरी चेकपोस्ट पर अपना मोबाइल फोन और सामान जमा कराना होगा।

ट्रिब्यूनल ने श्राइन बोर्ड से कहा कि एक अलग कमरा बनाने के बारे में विचार किया जाए, जहां लोग अपना सामान रख सकें। इसके साथ ही एनजीटी ने कहा कि मंदिरा मंत्रोच्चार नहीं किया चाहिए और जयकारा लगाने पर भी रोक लगा दी। बोर्ड से एनजीटी ने कहा कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही ट्रिब्यूनल ने कहा कि आखिरी चेकपोस्ट से गुफा तक लोगों की केवल एक ही लाइन होनी चाहिए।

#NGT to Amarnath Shrine Board: There should be no ringing of bells. No mobiles or belongings to be carried beyond last check post. Shrine board must consider making a store room where people can keep their belongings