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नवविवाहिता का फर्जी अकाउंट बनाकर किया जा रहा ब्लैकमेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र की एक नवविवाहिता का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोपी युवक ने पीड़िता की तस्वीर को एआई तकनीक से छेड़छाड़ कर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

नवविवाहिता का फर्जी अकाउंट बनाकर किया जा रहा ब्लैकमेल

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहनेवाली नवविवाहिता का सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोपी युवक विवाहिता की तस्वीर को एआई तकनीक की मदद से छेड़छाड़ कर उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम आइडी पर पोस्ट कर रहा है। उसका घर से निकलना बंद हो गया है। पीड़िता ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें देवरिया थाना क्षेत्र के रहनेवाले आरोपी युवक व उसके पिता को नामजद आरोपी बनाया गया है।

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