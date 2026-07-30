नवविवाहिता का फर्जी अकाउंट बनाकर किया जा रहा ब्लैकमेल
मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र की एक नवविवाहिता का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोपी युवक ने पीड़िता की तस्वीर को एआई तकनीक से छेड़छाड़ कर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहनेवाली नवविवाहिता का सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोपी युवक विवाहिता की तस्वीर को एआई तकनीक की मदद से छेड़छाड़ कर उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम आइडी पर पोस्ट कर रहा है। उसका घर से निकलना बंद हो गया है। पीड़िता ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें देवरिया थाना क्षेत्र के रहनेवाले आरोपी युवक व उसके पिता को नामजद आरोपी बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें