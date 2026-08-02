प्रेम विवाह की मन्नत पूरी होने पर दंपति ने उठाई भोलेनाथ की कांवड़

प्रेम विवाह की मन्नत पूरी होने पर दंपति ने उठाई भोलेनाथ की कांवड़
हरियाणा के हिसार निवासी एक नवविवाहित दंपति ने सावन माह की कांवड़ यात्रा में भगवान भोलेनाथ की कांवड़ उठाई। प्रेम विवाह की मन्नत पूरी करने पर उन्होंने यह कांवड़ यात्रा की। दंपति ने बताया कि उनके परिवार शुरू में विवाह के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में सभी मान गए।
शामली। सावन माह की कांवड़ यात्रा में आस्था से जुड़ी कई भावुक कहानियां भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी हरियाणा के हिसार निवासी एक नवविवाहित दंपति की है, जिन्होंने प्रेम विवाह की मन्नत पूरी होने पर पहली बार भोलेनाथ की कांवड़ उठाई। हरियाणा के हिसार निवासी मुकेश और उनकी पत्नी सोनिया कांवड़ लेकर शामली से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। बातचीत के दौरान दंपति ने बताया कि दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन अलग-अलग जाति से होने के कारण परिवार के लोग उनके विवाह के लिए तैयार नहीं थे। काफी समय तक प्रयास करने के बावजूद जब बात नहीं बनी तो दोनों ने भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगी कि यदि उनका विवाह हो गया तो वे कांवड़ लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।
दंपति ने बताया कि काफी प्रयासों और समझाइश के बाद दोनों परिवार उनकी शादी के लिए राजी हो गए और गत वर्ष उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद इस वर्ष उन्होंने अपनी मन्नत पूरी करते हुए पहली बार कांवड़ उठाई है।मुकेश और सोनिया ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका वैवाहिक जीवन सुखमय चल रहा है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ वे पवित्र गंगाजल लेकर जलाभिषेक करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी हर वर्ष कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान इस दंपति की आस्था और प्रेम की कहानी सुनकर मार्ग में मौजूद अन्य श्रद्धालु भी भावुक हो उठे।
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