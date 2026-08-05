नवजात का गलत इलाज से कटा हाथ, तीन डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज

आजमगढ़, संवाददाता। कप्तानगंज थाना की पुलिस ने नवजात की गलत इलाज से हाथ कटने के मामले में पीड़ित की तहरीर पर मंगलवार को क्लीनिक संचालक सहित तीन डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अहरौला थाना क्षेत्र के बनारखुर्द गांव निवासी चंद्रकेश यादव ने आरोप लगाया कि गर्भवती पत्नी साधना यादव को प्रसव पीड़ा के दौरान 14 जून को कप्तानगंज के एक निजी अस्पताल में डॉ. कन्हैया लाल श्रीवास्तव और डॉ. संतोष कुमार अस्थाना की देखरेख में भर्ती कराया गया था। दो दिन बाद नवजात का जन्म हुआ। परिजनों का आरोप है कि पीलिया के नाम पर परिजनों को गुमराह कर बिनी किसी चिकित्सकीय परीक्षण के नवजात के दाहिने कलाई के पास से खून निकाला गया।

नवजात की हालत गंभीर बताते हुए दोनों चिकित्सकों ने कमीशन के लालच में कस्बे के एक निजी अस्पताल के डॉ. मनीष पांडेय के यहा रेफर कर दिया। आरोप है कि डॉ. मनीष पांडेय ने गलत इलाज करने के साथ ही नवजात को मिलने तक नहीं दिया। नवजात की हालत आए दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। किसी तरह से परिजन नवजात को लेकर लखनऊ एक अस्पताल में पहुंचे। जांच में पता चला कि जन्म के समय ही नवजात का गलत इलाज हुआ, अब उसे बचाने के लिए उसका हाथ काटना पड़ेगा। मासूम की जान बचाने के लिए नवजाता का हाथ कटवा दिया। कप्तानगंज थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि चंद्रकेश यादव की तहरीर पर डॉ. कन्हैंया लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष कुमार अस्थाना, डॉ. मनीष पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।