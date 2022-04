गुजरात के भाभर में इंसानियत शर्मसार, सड़क किनारे बैग में मिली नवजात बच्ची

गुजरात में भाभर जिले के बोरिया गांव में सड़क किनारे एक नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की नजर सड़क किनारे बैग पर पड़ी, जहां बच्ची रो रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस खबर को सुनें