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श्मशान में दफन शिशु का शव कुत्तों ने नोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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बल्लभगढ़ में श्मशान घाट की जमीन में दफन नवजात शिशु के शव को कुत्तों ने बाहर निकाला। शव सड़क पर पड़ा देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस जांच कर रही है और शव की पहचान की जा रही है।

श्मशान में दफन शिशु का शव कुत्तों ने नोचा

बल्लभगढ़, अशोक जैन। छांयसा थाना क्षेत्र में मोठूका नगंला रोड के पास शनिवार रात उस समय सनसनी फैल गई, जब श्मशान घाट की जमीन में दफन एक नवजात शिशु के शव को कुत्तों ने नोच डाला। कुत्ते गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाल लाए और सड़क तक खींच ले गए। सड़क पर शव पड़ा देखकर राहगीरों के होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही छांयसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। थाना प्रभारी गोपाल दास के अनुसार, पुलिस को शनिवार रात करीब दस बजे सूचना मिली थी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के पास दीवार से करीब दस मीटर की दूरी पर एक नवजात का शव पड़ा हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जांच में पता चला कि शव मोठूका नगला रोड की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित श्मशान घाट की बाउंड्री के अंदर दफन किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवजात के शव को दोबारा श्मशान घाट में दफनाया जाएगा。

मिट्टी खोदकर शव को सड़क तक खींच लाए कुत्ते

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नवजात के शव को काफी समय पहले श्मशान घाट की जमीन में दफनाया गया था। शव करीब एक से दो महीने पुराना प्रतीत हो रहा है। लंबे समय तक जमीन में दबे रहने के कारण शव का अधिकांश हिस्सा कंकाल में बदल चुका था। आशंका है कि मिट्टी के अंदर से शव की दुर्गंध आने के बाद कुत्तों ने वहां गड्ढा खोद दिया। इसके बाद कुत्ते शव को बाहर निकालकर उसे खींचते हुए श्मशान घाट से सड़क तक ले आए।

जन्म के समय मौत के बाद दफन किए जाने की आशंका

पुलिस का कहना है कि कई बार जन्म के समय ही नवजात की मौत हो जाती है या बीमारी के कारण बच्चे की जान चली जाती है। ऐसी स्थिति में परिजन या संबंधित लोग नवजात के शव को श्मशान घाट में दफना देते हैं। प्रथम दृष्टया इस मामले में भी नवजात को पहले दफन किए जाने की ही आशंका है। हालांकि शव की पहचान और मौत के वास्तविक कारण को लेकर पुलिस जांच कर रही है।

नवजात का शव कुछ दिन पुराना था। उसका कुछ हिस्सा नहीं मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम सोमवार को कराया जाएगा।

- अशोक कुमार, एसीपी तिगांव

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नवजात का शव कहाँ से मिला?
नवजात का शव बल्लभगढ़ के श्मशान घाट की बाउंड्री के अंदर दफन किया गया था।
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