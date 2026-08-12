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साबरमती लालकुंआ का दो सितंबर से लालकुआ राजकोट का बदला समय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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साबरमती लालकुंआ का दो सितंबर से लालकुआ राजकोट का बदला समयसाबरमती लालकुंआ का दो सितंबर लालकुआ राजकोट का बदलासाबरमती लालकुंआ का दो सितंबर लालकुआ राजकोट

साबरमती लालकुंआ का दो सितंबर से लालकुआ राजकोट का बदला समय

हाथरस। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए 05344/05343 लालकुआँ-साबरमती लालकुआँ साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन लालकुआँ से दो सितम्बर से 25 नवम्बर तक प्रत्येक बुधवार को तथा साबरमती से तीन सितम्बर से 26 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को 13 फेरों के लिये किया जाएगा। इस गाडी में एसएलआरडी के दो, सामान्य द्वितीय श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के 11, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के दो तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के एक कोच सहित कुल 20 कोच लगाये जाएंगे। वहीं रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा हेतु पूर्व से चलाई जा रही 05045/05046 लालकुआँ राजकोट लालकुआँ साप्ताहिक विशेष गाड़ी के संचालन समय में संशोधन किया गया है।

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हाथरस सिटी पर छह बजकर पंद्रह मिनट आएगी। वापसी में हाथरस सिटी स्टेशन पर 12 बजकर 32 मिनट पर आएंगी। इस गाड़ी में एसएलआरडी के दो, शयनयान श्रेणी के 11, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के दो, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का एक तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के चार कोचों सहित कुल 20 कोच लगाये जाएंगे।

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