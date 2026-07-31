खाटू श्याम के दर्शन को एक और सीधी ट्रेन
उत्तर प्रदेश और राजस्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से यात्रियों को जोड़ने के लिए रेलवे ने प्रयागराज से रींगस जंक्शन के लिए एक विशेष ट्रेन सेवा शुरू की है। यह ट्रेन 10 अगस्त से 30 नवंबर तक चलाई जाएगी और खाटू श्याम धाम सहित कई प्रमुख स्थलों तक सीधी यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी।
कानपुर। रेलवे ने यूपी और राजस्थान के धार्मिक और एतिहासिक विरासत से रूबरू कराने के लिए प्रयागराज से रींगस जंक्शन (राजस्थान के लिए ) वाया कानपुर सेंट्रल, जयपुर चलेगी। 04161-04162 प्रयागराज-रींगस जंक्शन (सीकर) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। यह ट्रेन गोविंदपुरी स्टेशन (कानपुर) पर भी ठहरेगी, जिससे शहर और आसपास के जिलों के यात्रियों को खाटू श्याम धाम तक सीधी रेल सेवा मिलेगी। एनसीआर पीआरओ रागिनी सिंह ने बताया कि यह विशेष ट्रेन 10 अगस्त से 30 नवंबर तक संचालित होगी। प्रयागराज से हर सोमवार तो सीकर से हर मंगलवार को वापसी करेगी। नई स्पेशल ट्रेन के माध्यम से भक्त रींगस जंक्शन स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर के अलावा जयपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, मेहंदीपुर बालाजी, सरिस्का टाइगर रिजर्व और शेखावाटी जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों तक भी आसानी से पहुंच सकेंगे।
प्रयागराज से 04161 ट्रेन 17:10 बजे रवाना होकर गोविंदपुरी स्टेशन पर 19:45 बजे पहुंचेगी। पांच मिनट बाद चलकर अगले दिन सुबह 8:20 बजे सीकर पहुंचेगी। वापसी में 04162 सीकर से दोपहर 15:25 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:45 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी और 4:50 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होगी। उसी दिन सुबह 8:50 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।
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