खाटू श्याम के दर्शन को एक और सीधी ट्रेन

कानपुर। रेलवे ने यूपी और राजस्थान के धार्मिक और एतिहासिक विरासत से रूबरू कराने के लिए प्रयागराज से रींगस जंक्शन (राजस्थान के लिए ) वाया कानपुर सेंट्रल, जयपुर चलेगी। 04161-04162 प्रयागराज-रींगस जंक्शन (सीकर) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। यह ट्रेन गोविंदपुरी स्टेशन (कानपुर) पर भी ठहरेगी, जिससे शहर और आसपास के जिलों के यात्रियों को खाटू श्याम धाम तक सीधी रेल सेवा मिलेगी। एनसीआर पीआरओ रागिनी सिंह ने बताया कि यह विशेष ट्रेन 10 अगस्त से 30 नवंबर तक संचालित होगी। प्रयागराज से हर सोमवार तो सीकर से हर मंगलवार को वापसी करेगी। नई स्पेशल ट्रेन के माध्यम से भक्त रींगस जंक्शन स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर के अलावा जयपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, मेहंदीपुर बालाजी, सरिस्का टाइगर रिजर्व और शेखावाटी जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों तक भी आसानी से पहुंच सकेंगे।