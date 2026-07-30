62 करोड़ से तीन जलमीनारें बनेंगी, 80 किमी बिछेगी पाइपलाइन

भागलपुर, वरीय संवाददाता। शहर के वंचित मोहल्लों में जलापूर्ति दुरुस्त करने के लिए अमृत मिशन 2.0 योजना के तहत 62 करोड़ रुपये की लागत से तीन नई जलमीनारों का निर्माण और 80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। बुडको द्वारा आयोजित निविदा में गुजरात की कंपनी का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि शहरी जलापूर्ति योजना के तहत शहर के सभी 51 वार्डों में कराए जा रहे कार्य के दौरान कई ऐसे मोहल्ले वंचित रह गए थे जहां जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं पहुंच सका था। इसको लेकर विभाग को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद राशि स्वीकृत की गई। ​टेंडर लेने वाली एजेंसी के साथ एग्रीमेंट से पूर्व जमीन की अनापत्ति (एनओसी) प्रक्रिया पूरी करने के उद्देश्य से गुजरात से आई एजेंसी की तीन सदस्यीय टीम ने भागलपुर का दौरा किया।