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62 करोड़ से तीन जलमीनारें बनेंगी, 80 किमी बिछेगी पाइपलाइन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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शहरी जलापूर्ति योजना के तहत वंचित मोहल्लों में पहुंचेगा पानी कुछ माह पूर्व विभाग से

62 करोड़ से तीन जलमीनारें बनेंगी, 80 किमी बिछेगी पाइपलाइन

भागलपुर, वरीय संवाददाता। शहर के वंचित मोहल्लों में जलापूर्ति दुरुस्त करने के लिए अमृत मिशन 2.0 योजना के तहत 62 करोड़ रुपये की लागत से तीन नई जलमीनारों का निर्माण और 80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। बुडको द्वारा आयोजित निविदा में गुजरात की कंपनी का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि शहरी जलापूर्ति योजना के तहत शहर के सभी 51 वार्डों में कराए जा रहे कार्य के दौरान कई ऐसे मोहल्ले वंचित रह गए थे जहां जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं पहुंच सका था। इसको लेकर विभाग को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद राशि स्वीकृत की गई। ​टेंडर लेने वाली एजेंसी के साथ एग्रीमेंट से पूर्व जमीन की अनापत्ति (एनओसी) प्रक्रिया पूरी करने के उद्देश्य से गुजरात से आई एजेंसी की तीन सदस्यीय टीम ने भागलपुर का दौरा किया।

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बुधवार को नगर निगम में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना की रूपरेखा साझा की। बैठक के बाद बुडको के परियोजना निदेशक राजेश कुमार, उप परियोजना निदेशक सद्दाम हुसैन और एजेंसी के प्रतिनिधियों ने लाजपत पार्क, अबीर मिश्रा लेन, नाथनगर के बालिका इंटर स्कूल तथा बरहपुरा स्थित प्रस्तावित स्थलों का भौतिक निरीक्षण किया। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होते ही एग्रीमेंट कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे शहर के हजारों परिवारों को पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी।

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