झारखंड में आठ-नौ और 22-23 अगस्त को नये वोटरों के लिए विशेष कैंप
झारखंड में नये मतादाताओं के लिए पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 वर्ष से अधिक के युवा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। विशेष कैंप का आयोजन 8, 9 और 22-23 अगस्त को मतदान केंद्रों पर होगा। वोटर कार्ड बनाने के लिए जागरुकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में नये मतादाताओं के लिए पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 18 वर्ष से अधिक के हो चुके युवा या एक अक्तूबर 2026 को 18 साल होने वाले युवा आवेदन कर सकेंगे। वे ऑनलाइन और बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि नये मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए विशेष कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। आठ व नौ अगस्त और इसके बाद 22-23 अगस्त को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, ताकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा जिनका मतदाता पहचान पत्र नहीं बन सका है उनका वोटर कार्ड बनाया जा सके。
मतदाता सूची के प्रारूप पर आपत्ति
उन्होंने बताया कि सर्विस वोटर के लिए एसएसआर भी शुरू होने जा रहा है। राज्य में चल रहे एसआईआर में मतदान केंद्रों में वृद्धि हुई है। 2318 मतदान केंद्र बढ़े हैं, जबकि 68 बूथों को मर्ज कर दिया गया है। कोलेबिरा विधानसभा को छोड़ कर अन्य सभी विधानसभा में मतदान केंद्र बढ़े हैं। इस आधार पर राज्य में अब मतदान केंद्रों की संख्या 31,892 हो गई है। के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में वैसे मतदाता जिनका दो बूथों में नाम दर्ज है या फिर दो राज्यों में नाम है वे फॉर्म-8 भर कर दे सकते हैं। साथ ही, बूथों में बदलाव कर अपने घर के नजदीक के बूथ में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
दावा-आपत्तियों का निराकरण
मतदाता सूची के प्रारूप पर आपत्ति : पांच अगस्त से चार सितंबर तक
दावा-आपत्तियों का निराकरण : तीन अक्तूबर तक
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन : 10 अक्तूबर
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