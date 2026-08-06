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कोल्हान विश्वविद्यालय में न्यू वोटर्स अभियान का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय में न्यू वोटर्स अभियान का शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता की उपस्थिति में विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण की जानकारी दी गई। सभी छात्रों से 1 अक्तूबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया गया। कार्यक्रम में जागरूकता पोस्टर और प्रचार सामग्री का प्रदर्शन किया गया।

कोल्हान विश्वविद्यालय में न्यू वोटर्स अभियान का शुभारंभ

चाईबासा, संवाददाता। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश तथा भारत निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर)-2026 अभियान के तहत कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में बुधवार को न्यू वोटर्स अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्य, पदाधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को भारत निर्वाचन आयोग के ईसीआई नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी गई तथा 1 अक्तूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र विद्यार्थियों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आह्वान किया गया।

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विश्वविद्यालय परिसर में मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर एवं प्रचार-प्रसार सामग्री का भी प्रदर्शन किया गया।इस अवसर पर कुलपति ने विद्यार्थियों से लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा प्रत्येक पात्र युवा से मतदाता सूची में पंजीकरण कराने की अपील की। कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित समय पर #न्यू वोटर्स अभियान का सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

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