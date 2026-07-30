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कुलपति प्रो. अम्बरीश कुमार महाजन ने किया विवि मुख्यालय का औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रो. अम्बरीश कुमार महाजन ने मुख्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न अनुभागों में जाकर कार्यों का अवलोकन किया और समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान देने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय को हरित बनाने के लिए सितंबर से वृक्षारोपण अभियान का आरंभ करने की बात कही।

कुलपति प्रो. अम्बरीश कुमार महाजन ने किया विवि मुख्यालय का औचक निरीक्षण
कुलपति प्रो. अम्बरीश कुमार महाजन ने किया विवि मुख्यालय का औचक निरीक्षण

नई टिहरी। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रो. अम्बरीश कुमार महाजन ने गुरुवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय का औचक निरीक्षण कर विभिन्न अनुभागों एवं कार्यालयों का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्येक अनुभाग में जाकर कार्यों की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सीधे संवाद स्थापित कर विभागीय कार्यप्रणाली, प्रगति एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने-अपने अनुभागों में संचालित कार्यों की वर्तमान स्थिति से माननीय कुलपति महोदय को अवगत कराया तथा कार्य निष्पादन के दौरान आने वाली विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी समस्याओं की जानकारी भी साझा की।

माननीय कुलपति ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अनेक विषयों पर मौके पर ही आवश्यक निर्णय लेकर उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समन्वय, पारदर्शिता, अनुशासन एवं उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करते हुए विश्वविद्यालय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय परिसर को हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि सितंबर माह से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में व्यापक वृक्षारोपण अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं बी.सी.ए. विभाग के छात्र-छात्राएं सामूहिक सहभागिता निभाते हुए अधिक से अधिक पौधों का रोपण करेंगे। साथ ही लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे परिसर को अधिक हरित एवं स्वच्छ बनाया जा सके। माननीय कुलपति प्रो. महाजन ने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रगति केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामूहिक सहभागिता भी उसकी पहचान है। उन्होंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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