भागलपुर : नि:शुल्क डायलिसिस के लिए वेरिफिकेशन शुरू
भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट... जेएलएनएमसीएच मायागंज में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति
भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट... जेएलएनएमसीएच मायागंज में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति और नेफ्रोप्लस द्वारा संयुक्त रूप से चलाये जा रहे डायलिसिस सेंटर में किडनी मरीजों को अब प्रत्येक तीन माह में वेरिफिकेशन अधीक्षक कार्यालय जा कर कराना होगा। अस्पताल प्रबंधनक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि अब मरीज के राशन कार्ड, जांच रिर्पोट, आधार कार्ड आदि की जांच की जा रही है। इसके बाद तीन माह के लिए मुफ्त डायलिसिस की अनुमति दी जायएगी। तीन माह के लिए डायलिसिस की स्वीकृति प्रदान की गई।
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