यूरिया की नई खेप पहुंची, आज दूसरी रैंक की फिर संभावना
बाराबंकी में 59,498 बोरी यूरिया की नई खेप पहुंची है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 11,920 बोरी सहकारी बिक्री केंद्रों को आवंटित की गई हैं। किसानों को उर्वरक निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा, और किसी विक्रेता द्वारा अव्यवस्थित मूल्य पर बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बाराबंकी। यूरिया की एक नई खेप फिर सोमवार को पहुंच गई है। जिला कृषि अधिकारी राजितराम ने बताया कि निजी क्षेत्र की कृभको कंपनी द्वारा भेजी गई 59,498 बोरी यूरिया पहुंची। इस रैक का निरीक्षण किया। इस खेप में से 11,920 बोरी सहकारी बिक्री केंद्रों के लिए पीसीएफ को आवंटित किए गए हैं। जबकि शेष निजी क्षेत्र के बिक्री केंद्रों को दिए गए। उन्होंने ने कंपनी प्रतिनिधि राहुल सिंह को निर्देश दिए कि रैक पॉइंट से सहकारी और निजी बिक्री केंद्रों तक यूरिया का सीधा भेजे। साथ ही रैक से फुटकर बिक्री केंद्रों को भेजी गई यूरिया का एक्नॉलेजमेंट सुनिश्चित करने को कहा गया।उन्होंने
बताया कि चार अगस्त को इफ्को की यूरिया की एक और रैक आने की संभावना है। जिसे सीधे समितियों को भेजा जाएगा। बताया कि जिले में यूरिया की कमी नहीं है। किसानों को बिना किसी टैगिंग के, निर्धारित पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध कराने निदेश दिए हैं। यह आपूर्ति किसानों की फार्मर रजिस्ट्री या भूमि अभिलेखों के अनुसार अनुशंसित मात्रा में होनी चाहिए। कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचता है। उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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