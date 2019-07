उन्नाव रेप पीड़िता ने चीफ जस्टिस को 12 जुलाई को लिखा था खत, इस बात की दी थी जानकारी

उन्नाव रेप पीड़िता के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रविवार को हुए एक्सीडेंट के बाद जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया तो वहीं दूसरी तरफ इस एक्सीडेंट को एक षडयंत्र बताया जा रहा है। जबकि, इसमें और कई चीजें अलग-अलग निकल कर सामने आ रही हैं।

चीफ जस्टिस को उन्नाव रेप पीडिता ने लिखा था खत

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भी खत लिखा था। यह खत 12 जुलाई 2019 को उन्नाव रेप पीड़िता की तरफ से लिखा गया है। इसमें यह कहा गया है- “उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो हमें धमका रहे हैं।” पत्र में आगे लिखा गया है- “लोग मेरे घर आते हैं, धमकाते हैं और केस वापस लेने की बात कर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं किया तो पूरे परिवार को फर्जी केस में जेल में बंद करवा देंगे।”

In a letter dated 12 July 2019, Unnao rape victim wrote to Chief Justice of India (Ranjan Gogoi) to "take action against those who are making threats".Letter states,"People came to my house & threatened to take back cases,otherwise whole family will be put in jail in fake cases". pic.twitter.com/wFwlth6dxD