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अब शिक्षकों को एप पर रोज बताना होगा स्कूल में किया काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड में शिक्षा परियोजना ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। अब सभी शिक्षकों को प्रतिदिन शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी जे-गुरुजी एप पर दर्ज करनी होगी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। शिक्षकों ने इस नए नियम का विरोध किया है।

अब शिक्षकों को एप पर रोज बताना होगा स्कूल में किया काम

झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शिक्षा परियोजना ने एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को प्रतिदिन स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों और अपने कार्यों की पूरी जानकारी जे-गुरुजी एप पर अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में सिलेबस का सुचारू रूप से पालन हो और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी शिक्षकों को हर सप्ताह के शुक्रवार तक अपनी मासिक प्रगति यानी मंथली एंट्री जे-गुरुजी एप पर अपडेट करनी होगी।

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इस एप के माध्यम से शिक्षकों की मासिक प्रगति और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अपडेट की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी, जिससे शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही न बरती जा सके। शिक्षकों द्वारा की जाने वाली इस ऑनलाइन एंट्री की सटीकता और निगरानी के लिए विद्यालय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत सभी विद्यालयों के प्राचार्यों की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि वे हर शनिवार को स्कूल की छुट्टी से पहले एक घंटे की विशेष बैठक करेंगे। बैठक में शिक्षकों द्वारा एप पर की गई प्रविष्टियों की समीक्षा की जाएगी और उनका सत्यापन किया जाएगा ताकि सभी रिकॉर्ड दुरुस्त रहें। इसके अलावा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान उन्हें विशेष रूप से यह देखना होगा कि शिक्षक समय पर एप पर अपनी गतिविधियों और प्रगति को अपडेट कर रहे हैं या नहीं। शिक्षा विभाग के इस कड़े कदम से शिक्षण कार्य में जवाबदेही तय होगी और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की पूरी उम्मीद तो है, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षकों के मुताबिक, इससे उन्हें पढ़ाने से ज़्यादा एप पर डेटा अपलोड करने में समय देना होगा।

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