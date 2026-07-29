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जयपुर की ट्रेन को रेलवे बोर्ड के सिग्नल का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटानगर और रांची होकर संतरागाछी से जयपुर-खातीपुरा नई ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। यह ट्रेन सफर के लिए तैयार है, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा परिचालन के दिन की घोषणा अभी बाकी है। यात्रा करने वाले नागरिकों और व्यवसायियों ने रेलवे से जल्द परिचालन शुरू करने की मांग की है।

जयपुर की ट्रेन को रेलवे बोर्ड के सिग्नल का इंतजार

टाटानगर और रांची होकर संतरागाछी से जयपुर-खातीपुरा नई ट्रेन रेलवे बोर्ड के आदेश पर पटरी पर आएगी। झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन की ओर से सोशल मीडिया पर जयपुर ट्रेन का मुद्दा 25 जुलाई से उठाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व जोन यात्री यातायात विभाग के अनुसार, संतरागाछी स्टेशन पर जयपुर खातीपुरा साप्ताहिक ट्रेन की रैक तैयार है। रेलवे बोर्ड द्वारा परिचालन का दिन निर्धारित करने के साथ ही ट्रेन शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि रेल मंत्रालय से ट्रेन की घोषणा 6 मई को हुई थी, लेकिन ढाई महीने बाद भी ट्रेन पटरी पर नहीं आई। इससे जयपुर मार्ग के यात्री संसय में है।

दूसरी ओर, 18 वर्ष से जयपुर ट्रेन के लिए पत्राचार करने वाले यात्री व व्यवसायी संगठनों ने रेलवे से जल्द परिचालन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि जयपुर साप्ताहिक ट्रेन को रेलवे ने झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 29 स्टेशनों पर ठहराव दिया है। ट्रेन चलने से हजारों छात्रों, पर्यटक और कारोबारी को सहूलियत होगी।

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