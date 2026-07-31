मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम के लिए फफूंद में मिलेगी ट्रेन
दिबियापुर,संवाददाता। रेल प्रशासन ने प्रयागराज और राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी के
रेल प्रशासन ने प्रयागराज और राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी के लिए बेहतर कनेक्टिविटी करने के उद्देश्य से प्रयागराज सीकर विशेष गाड़ी का ऐलान किया है। यह साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक सोमवार को प्रयागराज से चलकर मंगलवार को सीकर पहुंचेगी और मंगलवार को ही वहां से रवाना होगा बुधवार सुबह प्रयागराज वापस आएगी। रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि गाड़ी संख्या 04161 प्रयागराज से सीकर के लिए सोमवार को रवाना होगी। फिलहाल यह गाड़ी 30 नवंबर तक चलेगी। प्रयागराज से यह गाड़ी शाम 5:10 पर रवाना होकर फफूंद स्टेशन पर रात्रि 9:20 पर आएगी और 2 मिनट बाद रवाना होगी।
यह गाड़ी सुबह 6:45 बजे रिंगस पहुंचाएगी और 8:20 पर सीकर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04162 सीकर से सायं 3.15 बजे चलकर, सायं 4.10 बजे रिंगस पहुंचेगी। यह गाड़ी रात्रि 2.15 बजे इटावा और रात्रि 3.05 बजे फफूंद पहुंचेगी। सुबह 8:50 पर यह गाड़ी प्रयागराज पहुंच जाएगी। प्रयागराज से इटावा के बीच इस गाड़ी को फतेहपुर और गोविंदपुरी एवं दिबियापुर के फफूंद स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। इससे प्रयागराज ,आगरा, मथुरा, अलवर, दौसा, मेहंदीपुर बालाजी ,जयपुर, रिंगस जंक्शन और सीकर से जुड़े ऐतिहासिक धार्मिक और पर्यटक स्थलों की रेलवे कनेक्टिविटी सुगम होगी।
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