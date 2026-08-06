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बिजनौर से मुज़फ्फरनगर जा रहा नया ट्रैक्टर पलटा, चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मीरापुर क्षेत्र में एक नया ट्रैक्टर, जो बिजनौर स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी से मुज़फ्फरनगर जा रहा था, अत्यधिक गति के कारण रोड पर बने गड्ढे में पहिया उतरने से पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया और ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की।

बिजनौर से मुज़फ्फरनगर जा रहा नया ट्रैक्टर पलटा, चालक घायल

मीरापुर। बिजनौर स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी से मुज़फ्फरनगर डीलर के यहां ले जाया जा रहा नया ट्रैक्टर मीरापुर क्षेत्र में दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर अत्यधिक गति होने के चलते सड़क पर बने गड्ढे में पहिया उतरने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया, जबकि नया ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। मंगलवार को राजस्थान के भरतपुर निवासी चालक शौकत बिजनौर एजेंसी से नया ट्रैक्टर लेकर मुज़फ्फरनगर जा रहा था। सूचना पर मीरापुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बिजनौर से पहुंचे एजेंसी कर्मचारियों को क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर सुपुर्द कर दिया।

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