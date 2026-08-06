बिजनौर से मुज़फ्फरनगर जा रहा नया ट्रैक्टर पलटा, चालक घायल
मीरापुर क्षेत्र में एक नया ट्रैक्टर, जो बिजनौर स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी से मुज़फ्फरनगर जा रहा था, अत्यधिक गति के कारण रोड पर बने गड्ढे में पहिया उतरने से पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया और ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की।
मीरापुर। बिजनौर स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी से मुज़फ्फरनगर डीलर के यहां ले जाया जा रहा नया ट्रैक्टर मीरापुर क्षेत्र में दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर अत्यधिक गति होने के चलते सड़क पर बने गड्ढे में पहिया उतरने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया, जबकि नया ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। मंगलवार को राजस्थान के भरतपुर निवासी चालक शौकत बिजनौर एजेंसी से नया ट्रैक्टर लेकर मुज़फ्फरनगर जा रहा था। सूचना पर मीरापुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बिजनौर से पहुंचे एजेंसी कर्मचारियों को क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर सुपुर्द कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें