नए कॉलेजों के लिए शिक्षकों की काउंसिलिंग पूरी
भागलपुर और बांका के 10 नवस्थापित डिग्री कॉलेजों के नए शिक्षकों की काउंसिलिंग सोमवार को समाप्त हो गई। अंतिम दिन केवल दो शिक्षक पहुंचे, जबकि आधा दर्जन शिक्षकों ने अभी तक काउंसिलिंग नहीं कराई। शिक्षकों का आवंटन टीएमबीयू और बिहार राज्य विवि सेवा आयोग के माध्यम से किया गया।
भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के अंतर्गत भागलपुर और बांका के 10 नवस्थापित डिग्री कॉलेजों के लिए नए शिक्षकों की काउंसिलिंग सोमवार को पूरी हो गई है। अंतिम दिन केवल दो शिक्षक काउंसिलिंग के लिए पहुंचे थे। अब तक करीब आधा दर्जन शिक्षकों ने काउंसिलिंग नहीं कराई है। शिक्षकों का आवंटन टीएमबीयू के बिहार राज्य विवि सेवा आयोग (बीएसयूएससी) के माध्यम से किया गया है। शुक्रवार और शनिवार को सौ से ज्यादा शिक्षकों की काउंसिलिंग हुई थी।
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