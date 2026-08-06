ग्रामीण इलाकों में भी आसानी से होगी टीबी की जांच
आजमगढ़ में, ग्रामीण इलाकों के लिए 18 अस्पतालों में टीबी की जांच के लिए नई ट्रूनाट मशीनें लगाई जाएंगी। यह मरीजों को शहर और अस्पतालों में भागदौड़ करने से राहत देगी। जांच पूरी तरह निशुल्क होगी और एमडीआर टीबी की पहचान में मदद मिलेगी।
आजमगढ़, संवाददाता। जिले के ग्रामीण इलाकों में टीबी की जांच कराने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें शहर के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के 18 अस्पतालों में टीबी की जांच के लिए ट्रूनाट मशीन लगाई जाएंगी। जिससे मरीजों को भागदौड़ से राहत मिल जाएगी। सीएचसी और पीएचसी में जांच की सुविधा शुरू होने से जनपद में टीबी मरीज खोज अभियान में और तेजी आएगी। संदिग्ध टीबी मरीजों को पुख्ता जांच के लिए जिला मुख्यालय के साथ ही दूर के अस्पताल जाना पड़ता था। इससे इलाज शुरू होने में देरी होती थी और संक्रमण फैलने का खतरा रहा था। नई ट्रूनाट मशीनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), पीएचसी से एक से दो घंटे में सटीक रिपोर्ट मिल सकेगी। वर्तमान में जिले के 14 अस्पतालों में ट्रूनाट मशीन से जांच की सुविधा है। जिला क्षय अस्पताल मंडलीय अस्पताल परिसर, फूलपुर, लाटघाट अतरौलिया, महराजगंज, राजकीय मेडिकल कालेज, मुबारकपुर, मेंहनगर, रानी की सराय, ठेकमा, पवई, सठियांव, लालगंज और जहानागंज स्थित अस्पतालों में ट्रूनाट मशीन से टीबी के मरीजों की जांच होती है। ये जांच मशीनें जनपद की आबादी और मरीजों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर जरूरतमंदों को जांच के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ती थी। 18 मशीनों के लगने से मरीजों के घरों के नजदीक जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.
एमडीआर टीबी की पहचान में मदद
यह मशीन सामान्य टीबी के साथ-साथ गंभीर टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट (एमडीआर) की पहचान करने में भी सक्षम है। इससे गंभीर मरीजों की समय रहते पहचान कर उनका उपचार तुरंत शुरू किया जा सकेगा। जिससे मृत्यु दर में कमी आएगी। सरकार की ओर से यह जांच पूरी तरह नि:शुल्क होगी। निजी लैब में इस जांच पर दो से तीन सौ रुपये तक खर्च आता है। जांच में टीबी की पुष्टि होने पर मरीज का विवरण निक्षय पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिसके बाद प्रति माह एक हजार रुपये की पोषण सहायता सीधे मरीजों के खाते में दी जाएगी.
इन अस्पतालों में लगेंगी नई जांच मशीनें
जनपद के 18 अस्पतालों में टीबी की जांच के लिए ट्रूनाट जांच मशीनों की सुविधा मिलगी। कुछ अस्पतालों में पहले से ये मशीनें लगी हैं। जांच अधिक होने पर संख्या बढ़ाई जा रही है। अहरौला, अतरौलिया, अजमतगढ़, जीयनपुर, बिलरियागंज, हरैया, कोयलसा और लालगंज में ट्रूनाट मशीन लगाई जानी है। इसके साथ ही मार्टीनगंज, पल्हनी, पवई, फूलपुर, मिर्जापुर, मोहम्मदपुर, पल्हना, तहबरपुर, मेहनाजपुर और बरदह में नई ट्रूनाट मशीनें लगाई जाएंगी.
कोट
जनपद में टीबी की जांच के लिए 18 अस्पतालों में ट्रूनाट जांच मशीनें लगाई जाएंगी। शासन से स्थान निर्धारित कर दिया गया है। जांच मशीनों के लगने से जरूरतमंद मरीजों को जांच में आसानी होगी। भागदौड़ कम करनी होगी.
पीयूष अग्रवाल, जिला क्षय रोग समन्वयक
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