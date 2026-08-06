ग्रामीण इलाकों में भी आसानी से होगी टीबी की जांच

आजमगढ़, संवाददाता। जिले के ग्रामीण इलाकों में टीबी की जांच कराने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें शहर के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के 18 अस्पतालों में टीबी की जांच के लिए ट्रूनाट मशीन लगाई जाएंगी। जिससे मरीजों को भागदौड़ से राहत मिल जाएगी। सीएचसी और पीएचसी में जांच की सुविधा शुरू होने से जनपद में टीबी मरीज खोज अभियान में और तेजी आएगी। संदिग्ध टीबी मरीजों को पुख्ता जांच के लिए जिला मुख्यालय के साथ ही दूर के अस्पताल जाना पड़ता था। इससे इलाज शुरू होने में देरी होती थी और संक्रमण फैलने का खतरा रहा था। नई ट्रूनाट मशीनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), पीएचसी से एक से दो घंटे में सटीक रिपोर्ट मिल सकेगी। वर्तमान में जिले के 14 अस्पतालों में ट्रूनाट मशीन से जांच की सुविधा है। जिला क्षय अस्पताल मंडलीय अस्पताल परिसर, फूलपुर, लाटघाट अतरौलिया, महराजगंज, राजकीय मेडिकल कालेज, मुबारकपुर, मेंहनगर, रानी की सराय, ठेकमा, पवई, सठियांव, लालगंज और जहानागंज स्थित अस्पतालों में ट्रूनाट मशीन से टीबी के मरीजों की जांच होती है। ये जांच मशीनें जनपद की आबादी और मरीजों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर जरूरतमंदों को जांच के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ती थी। 18 मशीनों के लगने से मरीजों के घरों के नजदीक जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.