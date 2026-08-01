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भिखारीपुर में दो करोड़ से बनेगा नया सब स्टेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में भिखारीपुर स्थित हाइडिल कॉलोनी में 33/11 केडब्ल्यूएच का नया उपकेंद्र बनेगा, जिसमें 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 8,000 उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। नए ट्रांसफार्मर और हाईटेंशन लाइनें स्थापित की जाएंगी। निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है।

भिखारीपुर में दो करोड़ से बनेगा नया सब स्टेशन

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए भिखारीपुर स्थित हाइडिल कॉलोनी में 33/11 केडब्ल्यूएच का नया मंडुवाडीह उपकेंद्र बनेगा। इस पर दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भिखारीपुर और आसपास के लगभग 8 हजार उपभोक्ता यहां सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नई हाईटेंशन लाइन का निर्माण और उपकरण लगने से फॉल्ट कम होंगे और निर्बाध आपूर्ति होगी। उपकेंद्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) राम अवतार ने बताया कि वर्तमान में मंडुवाडीह उपकेंद्र ट्रांसमिशन सब स्टेशन परिसर में है। इससे तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं। उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति के लिए भिखारीपुर हाइडिल कॉलोनी की खाली जमीन पर नए उपकेंद्र का प्रस्ताव निदेशक (तकनीकी) जितेंद्र नलवाया को भेजा।

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निदेशक ने प्रस्ताव पर पूर्वांचल डिस्कॉम के एमडी शंभु कुमार के सामने प्रस्तुत किया। एमडी की स्वीकृत मिलते ही उपकेंद्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू करा दी गई। प्रस्तावित भूमि पर रखे उपकरण हटाए जा रहे हैं। इसके बाद निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि यहां नई हाईटेंशन लाइनें बनेंगी। पांच-पांच एमवीए के दो ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए जाएंगे। नया स्विच यार्ड भी बनेगा।

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