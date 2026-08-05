सेट परीक्षा का शेड्यूल बदला, 25 अगस्त से आकलन शुरू होगा

- कक्षा 9वीं से 12वीं तक विषयवार होगी सेट परीक्षा, सीखने के स्तर और विषयगत समझ का होगा आकलन

गुरुग्राम, साक्षी रावत। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सेट (स्टूडेंट इवैल्यूएशन टेस्ट) का नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार अब 25 अगस्त से 2 सितंबर तक विषयवार परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि यह जानना है कि विद्यार्थी विषयों को कितना समझ पाए हैं और किन विषयों में उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग की जरूरत है। परीक्षा परिणामों के आधार पर शिक्षा विभाग आगे की शिक्षण रणनीति तैयार करेगा। गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों में परीक्षा अप्रैल से जुलाई तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित होगी। इस मूल्यांकन से विद्यार्थियों की वास्तविक शैक्षणिक स्थिति सामने आएगी और जिन विषयों में कमजोर प्रदर्शन मिलेगा, वहां विशेष कक्षाएं और सुधारात्मक गतिविधियां संचालित की जाएंगी。

परीक्षा का कार्यक्रम संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 25 अगस्त को कक्षा 9वीं में गणित, कक्षा 10वीं में अंग्रेजी, कक्षा 11वीं में हिंदी (कोर/इलेक्टिव), अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान, जबकि कक्षा 12वीं में इतिहास, भौतिक विज्ञान, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस और भूगोल की परीक्षा होगी। इसके बाद 26 अगस्त को कक्षा 9वीं की विज्ञान व गृह विज्ञान, कक्षा 10वीं की हिंदी, कक्षा 11वीं की इतिहास, भौतिक विज्ञान, अकाउंटेंसी, संस्कृत, पंजाबी और शारीरिक शिक्षा तथा कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र, बिजनेस स्टडीज, रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 27 अगस्त को कक्षा 9वीं के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी विज्ञान और गृह विज्ञान, कक्षा 11वीं के विद्यार्थी बिजनेस स्टडीज, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और भूगोल, जबकि कक्षा 12वीं के विद्यार्थी अंग्रेजी (कोर/इलेक्टिव), अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान का पेपर देंगे।

परीक्षा के अंतिम दिन का कार्यक्रम इसके बाद 31 अगस्त को कक्षा 9वीं में हिंदी, ड्राइंग और शारीरिक शिक्षा, कक्षा 10वीं में गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, कक्षा 11वीं में अंग्रेजी (कोर/इलेक्टिव), राजनीति विज्ञान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा कक्षा 12वीं में गणित, जीव विज्ञान, फाइन आर्ट्स, संगीत और मनोविज्ञान की परीक्षा होगी। एक सितंबर को कक्षा 9वीं में अंग्रेजी, कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान, कक्षा 11वीं में गणित, जीव विज्ञान और एनएसक्यूएफ, जबकि कक्षा 12वीं में हिंदी (कोर/इलेक्टिव), संस्कृत, पंजाबी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अंतिम दिन 2 सितंबर को कक्षा 11वीं में फाइन आर्ट्स, संगीत, मनोविज्ञान और एंटरप्रेन्योरशिप तथा कक्षा 12वीं में एंटरप्रेन्योरशिप और एनएसक्यूएफ का पेपर होगा।

परीक्षा के बाद का विश्लेषण परीक्षा पूरी होने के बाद प्रत्येक विषय का अलग-अलग विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर शिक्षा विभाग यह तय करेगा कि किन विषयों में विद्यार्थियों की समझ कमजोर है और उन्हें बेहतर बनाने के लिए स्कूल स्तर पर किस तरह की अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियां और विशेष कक्षाएं संचालित की जाएं।