ऑल सेंट्स स्कूल: ऋषि राज हेड बॉय व पल्लवी हेड गर्ल बनीं
ऑल सेंट्स स्कूल, शमसाबाद रोड में सत्र 2026-27 के लिए नए छात्र मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। विशेष सभा में ऋषि राज सिंह हेड बॉय, पल्लवी उपाध्याय हेड गर्ल, अनुज शर्मा वाइस हेड बॉय, और समीरा सिंह वाइस हेड गर्ल चुने गए। विभिन्न खेल और सांस्कृतिक पदों पर भी छात्रों का चयन किया गया।
ऑल सेंट्स स्कूल, शमसाबाद रोड में सत्र 2026-27 के लिए अनुशासित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नई छात्र मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। विशेष सभा में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। मंत्रिपरिषद में ऋषि राज सिंह हेड बॉय, पल्लवी उपाध्याय हेड गर्ल, अनुज शर्मा वाइस हेड बॉय और समीरा सिंह वाइस हेड गर्ल चुने गए। स्पोर्ट्स कैप्टन दैविक जैन व अनंता विक्रमा केसरी, सांस्कृतिक कैप्टन ऋषभ श्रीवास्तव व कीर्ति सिंह तथा अनुशासन प्रभारी काव्यांश पॉटर व कशिश यादव बने। वहीं, अम्बर हाउस के सक्षम चौधरी, अग्नि के पार्थ मेहरा, अमृत की सोनाक्षी भारद्वाज और पृथ्वी हाउस के ध्रुव शर्मा कैप्टन बने।
चेयरमैन त्रिलोक सिंह राणा, वाइस चेयरमैन युवराज राणा और प्रधानाचार्य योगेश उपाध्याय ने पदाधिकारियों को बैज व सैश पहनाकर शुभकामनाएं दीं। अंत में छात्र प्रतिनिधियों ने निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन की शपथ ली।
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