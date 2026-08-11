देशभर के नेशनल हाईवे ज्यादा चौड़े और सुरक्षित बनेंगे

देश भर के नेशनल हाईवे अब पहले से ज्यादा चौड़े और सुरक्षित होंगे। केंद्र सरकार ने सड़क किनारे की पट्टियों की चौड़ाई बढ़ाने के नए मानक मंजूर किए हैं, जिससे वाहनों को आपातकालीन स्थिति में रुकने के लिए अधिक स्थान मिलेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश भर के नेशनल हाईवे अब पहले से ज्यादा चौड़े और सुरक्षित नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने राजमार्गों के पक्के और मिट्टी वाले शोल्डर (सड़क किनारे की पट्टियां) की चौड़ाई बढ़ाने के नए मानक मंजूर किए हैं। इस कदम से वाहनों को आपातकालीन स्थिति में सड़क किनारे रुकने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगा और मुख्य लेन पर होने वाले भीषण हादसों में कमी आएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 11 अगस्त को संशोधन पत्र जारी कर दिया है। मंत्रलाय ने एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, पीब्ल्यूडी को निर्माणाधीन और भविष्य की सभी परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) इन्हीं नए पैमानों के आधार पर तैयार करने के आदेश दिए हैं।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, दो लेन वाले हाईवे पर पक्के शोल्डर (पक्की पट्टी) की चौड़ाई को पहले के 1.5 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर कर दिया गया है। जबकि, मिट्टी के शोल्डर (कच्ची पट्टी) को 2.0 मीटर से घटाकर 1.5 मीटर किया गया है। वहीं, चार लेन वाले हाईवे पर पक्की पट्टी को 1.5–2.0 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर किया गया है और कच्ची पट्टी को 1.5 से 2.0 मीटर के दायरे में रखा गया है। हालांकि, पहाड़ी और कठिन भू-भाग वाले क्षेत्रों में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पक्के शोल्डर को न्यूनतम 1.5 से 2.0 मीटर तक सीमित रखने का विशेष प्रावधान किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से पैदल यात्रियों और दोपहिया चालकों के लिए भी हाईवे पर चलने में सुरक्षा बढ़ेगी।

कम चौड़ी पट्टियों व सड़क हादसों का आंकड़ा : सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, हाईवे पर कम चौड़े या अपर्याप्त शोल्डर के कारण हर साल औसतन 25,000 से अधिक सड़क हादसे दर्ज किए जाते हैं। शोल्डर पर जगह न मिलने के कारण मुख्य लेन पर खड़े खराब वाहनों से तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर में सालाना 10,000 से 12,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। नया 2.5 से 3.0 मीटर चौड़ा पक्का शोल्डर खराब गाड़ियों को मुख्य सड़क से पूरी तरह बाहर सुरक्षित खड़े होने की जगह देगा, जिससे पीछे से होने वाली टक्कर का खतरा खत्म हो जाएगा।