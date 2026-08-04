मऊ-कोलकाता 23 सितम्बर तक चलेगी
बरौनी जंक्शन से मऊ और कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है। यह ट्रेन 23 सितंबर तक हर बुधवार को मऊ से कोलकाता और 24 सितंबर तक हर गुरुवार को कोलकाता से मऊ चलेगी। यह कदम यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया है।
बरौनी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए बरौनी जंक्शन होकर मऊ व कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मऊ-कोलकाता आगामी 23 सितम्बर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। कोलकाता-मऊ 24 सितम्बर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी।
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