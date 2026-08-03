‘नया संयंत्र अन्नदाताओं की समृद्धि का प्रवेश द्वार ’

डॉ. पीएल गौतम ने कहा कि यह औद्योगिक संयंत्र किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता बढ़ाएगा। इससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कुलपति डॉ. पीएस पाण्डेय ने संयंत्र की गुणवत्ता को नए स्तर पर ले जाने का आश्वासन दिया। समारोह में अन्य उपस्थित लोग भी इस पहल की सराहना की।

पूसा,निज संवाददाता। डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि के कुलाधिपति पदमश्री डॉ.पीएल गौतम ने कहा कि यह संयंत्र औद्योगिक इकाई के साथ देश के अन्नदाताओं की समृद्धि का प्रवेश द्वार है। इसके सहयोग से किसानो को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बीज ससमय मिल सकेंगा। जिससे किसान अधिक उत्पादन कर आय में बढ़ोतरी कर सकेंगे। तो दूसरी ओर खाध सुरक्षा और टिकाउ खेती का संकल्प साकार हो सकेगा। वे सोमवार को विवि के बीज निदेशालय, ढ़ोली में आयोजित उद्घाटन समारोह के मौके पर बोल रहे थे।

संयंत्र का उद्घाटन मौका था विवि के अतिआधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन समारोह का। उन्होंने कहा कि विवि का राजेन्द्र पूसा बीज ब्रांड किसानो के बीच अपनी खास पहचान बना रहा है। कुलपति डॉ.पीएस पाण्डेय ने कहा कि यह संयंत्र गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन में एक नई दिशा देगा। इसके सहयोग से रबी, खरीफ और गरमा मौसम में बीज शोधन और ग्रेडिंग की क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकेगा। जिससे गुणवत्ता बीज की आपूर्ति क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

उपस्थित जन निदेशक,बीज डॉ.डीके राय ने कहा कि विवि गुणवत्तायुक्त दलहनी, तेलहनी, श्री अन्न,सब्जी, फूल, मशाला समेत अन्य फसलो के बीज देशभर में आपूर्ति कर रहा है। डीन डॉ.मयंक राय ने बीज विज्ञान में उच्च स्तरीय तकनीक, अनुसंधान की प्रगति पर एवं डीन डॉ.पीपी श्रीवास्तव ने संयंत्र की विशेषताओं पर चर्चा की। मौके पर डॉ.राजेश कुमार, डॉ.राजीव कुमार श्रीवास्तव, डॉ.विनय कुमार चौधरी, डॉ.हेमचन्द्र चौधरी, डॉ.श्रुति कुमारी, मो.महफूज आलम, मनीष कुमार, नित्यानंद निराला, नेवालाल राम, विजय कुमार झा आदि मौजूद थे। मनोज कुमार, सीताराम कापर, पूजा कुमारी, दिपांशु कुमार, राहुल कुमार, यमन कुमार आदि मौजूद थे।