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स्कूल की लैब में 300 से अधिक उपकरण व सामग्री अनिवार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बिहार में 8,000 से अधिक हाई और प्लस टू स्कूलों के लिए विज्ञान प्रयोगशाला में 300 से अधिक विज्ञान उपकरण और सामग्री अनिवार्य की गई है। जिलों को चेक लिस्ट भेजी गई है और 15 दिनों में सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अलग से साइंस लैब बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूल की लैब में 300 से अधिक उपकरण व सामग्री अनिवार्य

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। स्कूल की लैब में 300 से अधिक विज्ञान उपकरण व सामग्री अनिवार्य है। सूबे के 8 हजार से अधिक हाई और प्लस टू स्कूलों के लिए यह निर्देश दिया गया है।गतिविधि आधारित विज्ञान की पढ़ाई के लिए जिलों को चेक लिस्ट भेजी गई है। लैब की इसके अनुसार जांच होगी। जिन स्कूलों में संबंधित सामग्री नहीं है, उन स्कूलों में 15 दिनों में उपलब्ध कराने का निर्देश मिला है। मॉडल स्कूलों में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के विज्ञान व्याख्याता प्रैक्टिकल कराएंगे। विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी डीईओ, डीपीओ और जिला स्तर पर बनी कमेटी इसकी जांच करेगी।

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मॉडल स्कूलों के लैब को भी मॉडल बनाना है।बायो, फिजिक्स, केमेस्ट्री की लैब होगी अलग-अलगविभाग ने सभी स्कूलों में चार तरह के लैब निर्माण का निर्देश दिया है। इसमें बायो, फिजिक्स, केमेस्ट्री के साथ ही एक अलग से साइंस लैब होगी। साइंस लैब में 150 से अधिक सामग्री रखनी है। स्कूलों में गतिविधि आधारित पढ़ाई हो रही कि नहीं, 15 दिनों के बाद इसकी जांच करायी जाएगी।

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