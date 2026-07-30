आईसीयू में भर्ती स्ट्रोक मरीजों का अब 24 घंटे में शुरू होगा पुनर्वास

पीलीभीत में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के आईसीयू में स्ट्रोक मरीजों के लिए प्रारंभिक पुनर्वास की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अंतर्गत मरीज के भर्ती के शुरुआती 24 से 48 घंटे में फिजियोथेरेपी और अन्य पुनर्वास सेवाएं शुरू होंगी। यह पहल मरीजों की सामान्य गतिविधियों की ओर तेजी से लौटने के लिए है।

पीलीभीत। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय के आईसीयू में स्ट्रोक मरीजों के लिए प्रारंभिक पुनर्वास की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत मरीज की हालत स्थिर होने का इंतजार किए बिना भर्ती के शुरुआती 24 से 48 घंटे में ही सुरक्षित फिजियोथेरेपी, पोषण प्रबंधन और अन्य पुनर्वास सेवाएं शुरू की जाएंगी।

नवीनतम पहल इस पहल का उद्देश्य मरीजों को जल्द से जल्द सामान्य गतिविधियों की ओर लौटाना है। आमतौर पर स्ट्रोक के मरीजों की फिजियोथेरेपी सामान्य वार्ड में स्थानांतरित होने के बाद शुरू होती है। मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में अब गंभीर स्थिति में भी चिकित्सकीय निगरानी के बीच शुरुआती स्तर पर व्यायाम और बेडसाइड मोबिलाइजेशन कराया जाएगा।

उपचार प्रक्रिया इस माह इस प्रोटोकॉल के तहत तीन तीव्र स्ट्रोक मरीजों समेत कई पुराने सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट (सीवीए) मरीजों का उपचार और पुनर्वास किया जा चुका है। आईसीयू प्रभारी डॉ. अरविंद एम ने बताया कि स्ट्रोक के बाद शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान सुरक्षित तरीके से मरीज को सक्रिय करने से लंबे समय तक बिस्तर पर रहने से होने वाली मांसपेशियों की कमजोरी, बेडसोर और डीप वेन थ्रॉम्बोसिस जैसी जटिलताओं को कम करने में मदद मिलती है।

उद्देश्य और लक्ष्य आईसीयू से छुट्टी तक मरीज को उसकी स्थिति के अनुसार अधिकतम संभव बेडसाइड मोबिलाइजेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्राचार्य डॉ. अमित कुमार और उप प्राचार्य डॉ. अरुण सिंह के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल को स्ट्रोक मरीजों के उपचार और पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्राचार्य ने कहा कि मरीज का उपचार करने के साथ उसे जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटाना भी चिकित्सा सेवाओं का उद्देश्य है। उप प्राचार्य ने कहा कि स्ट्रोक में शुरुआती उपचार के साथ समय पर पुनर्वास भी जरूरी है। इससे रिकवरी में तेजी आने के साथ आगे की विकलांगता और जटिलताओं को कम करने में मदद मिलेगी।