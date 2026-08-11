रेफर करने से पहले अस्पताल में संसाधन की कमी का करना होगा उल्लेख

मरीजों को रेफर की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का नया निर्देश

भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले के सरकारी अस्पतालों से मरीजों को रेफर की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के तहत मरीजों को रेफर करने से पहले अस्पताल प्रभारी को मरीजों के चिट्ठे पर उल्लेख करना होगा कि यहां पर इलाज से संबंधित सुविधाओं का अभाव है। बिना किसी कारण के मरीजों को रेफर करना महंगा पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि की ओर से जारी निर्देश के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति ने निर्देश पत्र भागलपुर के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को जारी कर दिया। रेफर सिस्टम की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई। कमेटी साप्ताहिक व मासिक समीक्षा कर कार्रवाई भी करेंगे।

कमेटी की संरचना कमेटी में सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं। जारी निर्देश के अनुसार, मायागंज, सदर संसाधन से लैस अस्पतालों में 24 घंटे आईसीयू और इमरजेंसी सेवा संचालित होगी। अस्पतालों में पदस्थापित विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक और पारा मेडिकल कर्मियों का विवरण भाव्या पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

पेशेंट के इलाज की प्राथमिकता गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीजों को सबसे पहले बेहतर इलाज कर जान बचाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं स्थिति नहीं संभलने पर सरकारी एंबुलेंस से उच्च स्वास्थ्य संस्थान में इलाज के लिए भेजा जाएगा। मरीजों की जानकारी भाव्या पोर्टल पर अपलोड कर आभा आईडी बनेगी। वहीं ईएचआर में चिकित्सकीय जानकारी दर्ज करेंगे। अगर सदर अस्पताल में पहुंचे मरीजों के इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं तो सिविल सर्जन के हस्तक्षेप से किसी अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को फोन कर बुला सकते हैं। वहीं रेफर करने में विलंब होने पर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और अस्पताल प्रबंधक जिम्मेदार होंगे।