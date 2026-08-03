जनवितरण दुकान के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी
ड के विभिन्न पंचायतों में पांच नए दुकानों के लिए मिलेगा अनुज्ञप्ति आगामी 13 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा दाखिल ग्वालपाड़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड में
ग्वालपाड़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड में जनवितरण दुकानों के नए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला आपूर्त्ति शाखा द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पांच नए जनवितरण दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आगामी 13 अगस्त निर्धारित की गई है। योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास निर्धारित है। कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेशना पंचायत में जनवितरण दुकान के लिए दो पद रिक्त है।
उनमें एक पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। जबकि दूसरा पद गैर आरक्षित है। पीरनगर पंचायत में रिक्त दो पदों में एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। जबकि दूसरा पद गैर आरक्षित है। विषवाड़ी पंचायत में रिक्त एकमात्र पद गैर आरक्षित महिला के लिए सुरक्षित है। संयुक्त परिवार में अगर किसी व्यक्ति के नाम से जनवितरण दुकान आवंटित है तो उस परिवार का कोई भी सदस्य इसके लिए योग्य नहीं है। निर्वाचित प्रतिनिधियों और आटा चक्की संचालकों को भी जनवितरण दुकान का अनुज्ञप्ति नहीं मिलेगा। सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले भी जनवितरण दुकान के लिए योग्य नहीं हैं। चयन में स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के सहयोग समितियों, शिक्षित बेरोजगारों तथा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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