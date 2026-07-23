पांच अगस्त तक बनेंगे नए राशन कार्ड
नावकोठी में बीडीओ कक्ष में विकास मित्रों की बैठक में नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार, 05 अगस्त तक वंचित एवं पात्र लोगों के नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। अब तक 55 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।
नावकोठी। प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ कक्ष में विभिन्न पंचायतों में कार्यरत विकास मित्रों की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में नये राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। सरकार के निर्देशानुसार वंचित एवं पात्र लोगों के नए राशन कार्ड के लिए आवेदन 05 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। अभी तक 55 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। आवेदनों की सक्षम अधिकारी द्वारा जांच के बाद राशन कार्ड बनाने के लिए अग्रसारित किया जाएगा। विकास मित्रों को अपनी-अपनी पंचायत में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है।
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