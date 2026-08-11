नए राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मोबाइल पर मिलेगी पंजीकरण संख्याक नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की पॉश मशीन या मेरा केवाईसी ऐप से यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। ई-केवाईसी
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लाभुकों को अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। आवेदन ऑनलाइन होने के बाद मोबाइल पर मिली पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदक समेत सभी सदस्यों की ई-केवाईसी होगी। लाभुक नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की पॉश मशीन या मेरा केवाईसी ऐप से यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही राशन कार्ड जारी करने की आगे की कार्रवाई होगी।
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