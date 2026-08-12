गाजियाबाद से सीतापुर की नई रेल लाइन परियोजना का फाइनल सर्वे तेजी से जारी है। 406 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र से सीधा संपर्क स्थापित होगा। हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, और अन्य जगहों पर नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। यह परियोजना क्षेत्र में रोजगार बढ़ाएगी।

दोहरी रेलवे लाइन: फाइनल सर्वे जल्द होगा पूरा,यात्रियों को मिली बेहतर कनेक्टिविटी

जनपद के बुनियादी ढांचे और रेल आवागमन के क्षेत्र में एक बड़ा मिल का पत्थर साबित होने जा रही गाजियाबाद से सीतापुर नई रेल लाइन परियोजना अब धरातल पर आकार लेने लगी है। करीब 406 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित दोहरी रेल लाइन का रूट हापुड़ से होकर गुजरेगा। करीब 14926 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का फाइनल सर्वे कार्य तेजी से चल रहा है। इस नई रेल लाइन के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र से सीधा और सुगम संपर्क स्थापित हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हापुड़ जनपद एक प्रमुख व्यावसायिक और रेलवे जंक्शन केंद्र रहा है। इस नए रेल काॅरिडोर के तैयार होने से क्षेत्र को बहुआयामी लाभ मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर से सीतापुर और आसपास के जिलों के लिए यात्रियों को एक वैकल्पिक और सीधा रेल मार्ग मिलेगा। हापुड़ के कृषि, स्टील, टेक्सटाइल, उद्योग के माल परिवहन को काफी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही नई रेल लाइन और लाॅजिस्टिक्स नेटवर्क वितसित होने से क्षेत्र में नए रोजगार का सृजन होगा。

परियोजना का विवरण नगर के मोहल्ला श्रीनगर निवासी सुमित अग्रवाल द्वारा मांगी गई जनसूचना के जवाब में उत्तर रेलवे मुरादाबाद के उप मुख्य अभियंता (निर्माण) कार्यालय ने इस प्रोजेक्ट का ब्योरा साझि किया है। रेलवे द्वारा भेजी गई जानकारी में बताया गया कि प्रस्तावित लाइन की कुल लंबाई करीब 406 किलोमीटर होगी और इसका अनुमानित बजट 1429 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। वर्तमान में परियोजना के अंतिम सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है।

अगली प्रक्रियाएं रेलवे प्रशासन ने आरटीआई में जवाब में यह भी बताया कि परियोजना का तकनीकि सर्वे पूरा होने के बाद ही अगली औपचारिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगे। फिल्हाल इस बड़े निर्माण कार्य को अंजाम देने वाली एजेंसी या कंपनी का अंतिम चयन होना बाकी है। सर्वे की रिपोर्ट फाइनल होने और डीपीआर को अंतिम मंजूरी मिलने के साथ ही टेंडर प्रक्रिया की तस्वीर साफ हो सकेगी।

नए रेलवे स्टेशन एक और रेलवे स्टेशन भी बनेगा। इस योजना के तहत छह नए रेलवे स्टेशन बनाए जाने का प्लान हैं। जिसमें हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली और सीतापुर में छह नए रेलवे स्टेशन बनाएं जाएंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि हापुड़ में नया रेलवे स्टेशन कहां बनेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह नया स्टेशन गढ़ रोड पर बाबूगढ़ से पिलखुवा की ओर बाईपास से होते हुए बाईपास, प्रीत विहार या जिंदल नगर के आसपास बन सकता है। जनपद की तीनों तहसीलों के जिन प्रस्तावित गांवों में से रेलवे लाइन निकलेगी वहां भी रेलवे टीम द्वारा सर्वे किया जा चुका है। रेलवे की मशा है कि हापुड़ मुरादाबाद, रामपुर बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनवों को बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया है।

हापुड़ रेलवे स्टेशन बताया गया कि इस खंड में मौजूदा रेलवे लाइन क्षमता का उपयोग 168 प्रतिशत तक है। नई रेलवे लाइन बनने से रेलवे लाइनों की क्षमता कम होगी और नई ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर दर्जनों ट्रेनों का ठहराव होता है और बड़ी संख्या में यात्रियों का विभिन्न शहरों, प्रदेशों के लिए आवागमन होता है।