चाकुलिया-बुरामारा नई रेल लाइन पर पांच वर्षों में दौड़ेंगी ट्रेनें

जमशेदपुर में चाकुलिया-बुरामारा नई रेल लाइन का निर्माण अगले पांच वर्षों में पूरा होगा। इसमें 59.96 किलोमीटर लंबी ट्रैक और सात ब्लॉक स्टेशन बनाए जाएंगे। यह रेल लाइन झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को जोड़ेगी, जिसे राष्ट्रपति की पहल से विकसित किया जा रहा है।

जमशेदपुर, वरीय संवाददाता चाकुलिया-बुरामारा नई रेल लाइन का निर्माण अगले पांच वर्षों में पूरा होगा। दोनों स्टेशनों के बीच सात ब्लॉक स्टेशन बनाए जाएंगे। रेलवे नई लाइन के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में जुटा है।

नई रेल लाइन की जानकारी बताया जाता है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को जोड़ने वाली यह नई रेल लाइन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन संचालन के अनुरूप विकसित की जाएगी। कुल 59.96 किलोमीटर लंबी इस नई लाइन में झारखंड क्षेत्र में 39.70 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जाएगा, जबकि शेष हिस्सा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में होगा। मालूम हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में एक साथ तीन नई रेल लाइनों की आधारशिला रखी थी। इनमें 1,459 करोड़ रुपये की लागत से चाकुलिया से बुरामारा तक 59.96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। प्रारंभिक योजना में छह स्टेशन बनाए जाने थे, लेकिन अब सात ब्लॉक स्टेशन बनाने की तैयारी है। इसके अलावा परियोजना के तहत 111 रोड ओवरब्रिज (आरओबी), छोटे-बड़े पुल तथा रोड अंडरब्रिज (आरयूबी) का भी निर्माण किया जाएगा।

अन्य प्रस्तावित रेल लाइनों का निर्माण इसी क्रम में 2,269 करोड़ रुपये की लागत से गुरुमाहिसानी-बांगड़ीपोसी के बीच 85.6 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तथा 1,875 करोड़ रुपये की लागत से बादामपहाड़-केओंझर के बीच 82.6 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के लिए भूमि सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण और अन्य विभागीय प्रक्रियाएं रेलवे द्वारा पिछले करीब एक वर्ष से संचालित की जा रही हैं।

परियोजनाओं का महत्व इन तीनों रेल लाइनों के निर्माण के बाद हावड़ा-मुंबई और टाटानगर-ओडिशा रेलमार्ग पर ट्रेनों के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही बादामपहाड़, बांगड़ीपोसी, केओंझर और गुरुमाहिसानी के लोडिंग प्वाइंट तथा यार्ड सीधे जुड़ जाने से चक्रधरपुर मंडल को मालगाड़ियों के परिचालन में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यात्री ट्रेनों के लिए भी एक वैकल्पिक रेलमार्ग उपलब्ध हो सकेगा।