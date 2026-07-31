मगध परियोजना के नए परियोजना पदाधिकारी बने सुधीर
बालूमाथ में, सुधीर कुमार सिन्हा ने सीसीएल की मगध परियोजना के नए परियोजना पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और परियोजना में कोयला उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, और श्रमिकों के हितों पर ध्यान केंद्रित करने का आश्वासन दिया।
बालूमाथ, प्रतिनिधि। सीसीएल की मगध परियोजना के नए परियोजना पदाधिकारी के रूप में सुधीर कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने परियोजना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया तथा परियोजना के कार्यों की जानकारी ली।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परियोजना में सुरक्षित कोयला उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण तथा श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने टीम भावना के साथ कार्य करते हुए उत्पादन लक्ष्य हासिल करने और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी के सहयोग से बेहतर कार्य करने का भरोसा जताया।पदभार ग्रहण के दौरान परियोजना के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें