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प्राचार्य डॉ. जीएस तितियाल ने ली तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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कमल पंत, अल्मोड़ा में डॉ. जीएस तितियाल ने मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य के रूप में तैनाती ले ली है। उनका स्वागत कॉलेज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया। इससे पहले, डॉ. तितियाल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य थे। उनकी तैनाती से कॉलेज की व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद है।

प्राचार्य डॉ. जीएस तितियाल ने ली तैनाती
प्राचार्य डॉ. जीएस तितियाल ने ली तैनाती

कमल पंत, अल्मोड़ा। मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त प्राचार्य डॉ. जीएस तितियाल ने तैनाती ले ली है। तैनाती लेने पर शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले डॉ. तितियाल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के तौर पर तैनात थे। उम्मीद है कि उनकी तैनाती के बाद कॉलेज की व्यवस्थाएं और पुख्ता होंगी। यहां नोडल अधिकारी डॉ. अनिल पांडे, डॉ. उर्मिला पलड़िया, दीपक जोशी आदि रहे।

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