जीजीआईसी बिंदकी की प्रधानाचार्य बनीं किरन सचान
फतेहपुर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जीजीआईसी) बिंदकी को नई प्रधानाचार्य किरन सचान मिली हैं। उन्होंने विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्राओं के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही वह शिक्षकों के सहयोग से बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की योजना बना रही हैं।
फतेहपुर, संवाददाता। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जीजीआईसी) बिंदकी को नई प्रधानाचार्य मिल गई हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव द्वारा आदेश जारी किया है। मोबाइल पर हुई वार्ता पर उन्होंने कहा कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और छात्राओं के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के सहयोग से विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जाएगा, जिससे छात्राएं शिक्षा के साथ खेल, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने छात्राओं से नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ाई करने और निर्धारित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।
बता दें कि अभी तक किरन सचान ककरहिया पतारा स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बतौर प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थीं। शासन ने इन्हे पदोन्नति करते हुए जीजीआईसी बिंदकी का प्रधानाचार्या पद का दायित्व सौंपा है।
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