विकास बाबा उप्र अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बने
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनूप श्रीवास्तव (आईआरएस) और राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा विकास श्रीवास्तव बाबा को उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है।
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनूप श्रीवास्तव (आईआरएस) और राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा विकास श्रीवास्तव बाबा को उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व प्रधान आयुक्त भारत सरकार डा. अनूप श्रीवास्तव ने कहा है कि उम्मीद है कि विकास श्रीवास्तव बाबा अपने कार्यों, कुशल नेतृत्व और सूझबूझ से नये दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए कायस्थ समाज को संगठित और मजबूत करेंगे। विशिष्ठ सेवा मेडल प्राप्त रिटायर ब्रिगेडियर व वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव ने भी उन्हें बधाई दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें