मार्डन पुलिसिंग के साथ देंगे सुरक्षित वातावरण

जनशिकायतों की सुनवाई कर मार्डन पुलिसिंग और अत्याधुनिक तकनीकि के साथ जनता को सुरक्षित वातावरण देंगे। साइबर अपराधियों के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इस सटीक विजन के साथ बुधवार को वर्ष 2001 बैच के आईपीएस (एडीजी) तरुण गाबा ने लखनऊ पुलिस आयुक्त का पदगृहण किया। तरुण गाबा इसके पूर्व एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत थे। पुलिस लाइन स्थित संगोष्ठी हाल में दोपहर में पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने अपराध और अपराधियों के खिलाफ तैयार की गई अपनी रणनीति साझा की। उन्होंने बताया कि अपराध के बदलते स्वरूप के साथ तकनीकि के साथ हम मार्डन पुलिसिंग करेंगे। डेटा एनालिसिस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। वह जनता को खुद देखेगी। साथ ही शासन और पुलिस महानिदेशक की प्राथमिकताओं पर फोकस करेंगे। नवागत पुलिस आयुक्त ने महिला सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित हैं। महिलाओं की ओर से दिए गए किसी भी प्रार्थनापत्र पर तत्काल सुनवाई के निर्देश उन्होंने मातहतों को दिए। बताया कि पूर्व में कई स्थलों पर उन्होंने अध्ययन कर पुलिसिंग के रिस्पांस टाइम का खाका तैयार किया था। किसी भी घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर रवाना होगी। रिस्पांस टाइम कम से कम होगा। जब पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा तभी अच्छे परिणाम आएंगे और समस्याओं का निस्तारण जल्द होगा। संगठित अपराध को रोकेंगे। इस दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार, पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल यादव मौजूद रहें।