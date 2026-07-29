मार्डन पुलिसिंग के साथ देंगे सुरक्षित वातावरण
- नवागत पुलिस आयुक्त जनशिकायतों की सुनवाई पर देंगे जोर - पद ग्रहण कर की
जनशिकायतों की सुनवाई कर मार्डन पुलिसिंग और अत्याधुनिक तकनीकि के साथ जनता को सुरक्षित वातावरण देंगे। साइबर अपराधियों के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इस सटीक विजन के साथ बुधवार को वर्ष 2001 बैच के आईपीएस (एडीजी) तरुण गाबा ने लखनऊ पुलिस आयुक्त का पदगृहण किया। तरुण गाबा इसके पूर्व एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत थे। पुलिस लाइन स्थित संगोष्ठी हाल में दोपहर में पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने अपराध और अपराधियों के खिलाफ तैयार की गई अपनी रणनीति साझा की। उन्होंने बताया कि अपराध के बदलते स्वरूप के साथ तकनीकि के साथ हम मार्डन पुलिसिंग करेंगे। डेटा एनालिसिस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। वह जनता को खुद देखेगी। साथ ही शासन और पुलिस महानिदेशक की प्राथमिकताओं पर फोकस करेंगे। नवागत पुलिस आयुक्त ने महिला सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित हैं। महिलाओं की ओर से दिए गए किसी भी प्रार्थनापत्र पर तत्काल सुनवाई के निर्देश उन्होंने मातहतों को दिए। बताया कि पूर्व में कई स्थलों पर उन्होंने अध्ययन कर पुलिसिंग के रिस्पांस टाइम का खाका तैयार किया था। किसी भी घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर रवाना होगी। रिस्पांस टाइम कम से कम होगा। जब पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा तभी अच्छे परिणाम आएंगे और समस्याओं का निस्तारण जल्द होगा। संगठित अपराध को रोकेंगे। इस दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार, पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल यादव मौजूद रहें।
साइबर अपराधियों की तोड़ेंगे कमर
पुलिस आयुक्त ने बताया कि लखनऊ में लगातार साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। हाल ही में साइबर ठगों के कई अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा कर तमाम अपराधियों को जेल भेजा। उसी मुहीम को आगे बढ़ाएंगे। साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे।
ट्रैफिक व्यवस्था प्राथमिकता
शहर में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था की दिक्कतें हो रही हैं। ट्रैफिक का सुनियोजित संचालन करेंगे। वीवीआइपी मूवमेंट और विभिन्न आयोजनों के कारण यातायात पर लगातार दबाव रहता है। ट्रैफिक कंजेशन कम करेंगे। सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें