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मिशन एडमिशन: दाखिले की दौड़ अभी बाकी, 9 अगस्त को फिर खुलेगा एडमिशन पोर्टल दूसरी मेरिट सूची के बाद भी मिलेगा मौका, छूटे विद्यार्थियों के लिए फिर खुलेगा पोर्टल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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सीटें अभी खाली, इसलिए छात्रों को मिला एक और अवसर, सात अगस्त तक फीस जमा करनी होगी खाली सीटों के लिए 8 अगस्त को काउंसलिंग और 9 अगस्त को फिर खुलेगा प्रवे

मिशन एडमिशन: दाखिले की दौड़ अभी बाकी, 9 अगस्त को फिर खुलेगा एडमिशन पोर्टल दूसरी मेरिट सूची के बाद भी मिलेगा मौका, छूटे विद्यार्थियों के लिए फिर खुलेगा पोर्टल

गुरुग्राम, साक्षी रावत। मंगलवार देर शाम स्नातक प्रथम वर्ष की दूसरी मेरिट सूची जारी होने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया ने नया मोड़ ले लिया है। अब चयनित विद्यार्थियों के पास 7 अगस्त तक फीस जमा कर सीट पक्की करने का मौका है, जबकि आवेदन से चूकने वाले या फॉर्म में गलती करने वाले विद्यार्थियों के लिए 9 अगस्त को प्रवेश पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इस बार प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव यूं ही नहीं किया गया। पहले चरण में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सीट मिलने के बावजूद फीस जमा नहीं कराई। कई छात्र बेहतर कॉलेज या पसंदीदा विषय का इंतजार करते रहे, जबकि कुछ आवेदन नहीं कर सके या उनके फॉर्म में त्रुटियां रह गईं। इसका असर यह हुआ कि कई कॉलेजों में सीटें खाली रह गईं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग ने पूरा प्रवेश कार्यक्रम संशोधित कर विद्यार्थियों को एक और अवसर देने का फैसला किया है।

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दाखिले की प्रक्रिया

गुरुग्राम के सेक्टर-9 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-52 राजकीय महाविद्यालय, हेलीमंडी सहित जिले के सभी सरकारी कॉलेजों में अब दूसरी मेरिट सूची के अनुसार दाखिले होंगे। कॉलेजों में भी बुधवार से छात्रों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि चयनित विद्यार्थी अपने दस्तावेजों का सत्यापन और फीस जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यदि दूसरी मेरिट सूची के बाद भी सीटें खाली रहती हैं तो 8 अगस्त को कॉलेज स्तर पर फिजिकल काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके बाद 9 अगस्त को प्रवेश पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, ताकि नए विद्यार्थी आवेदन कर सकें और जिन छात्रों के आवेदन में कोई गलती रह गई है, वे उसमें संशोधन भी कर सकें।

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फिजिकल काउंसलिंग की जानकारी

इसके बाद 10 से 16 अगस्त तक बची हुई सीटों पर 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ फिजिकल काउंसलिंग होगी। यदि इसके बाद भी सीटें शेष रहती हैं तो 17 से 23 अगस्त तक अंतिम चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसमें 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ प्रतिदिन 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। गुरुग्राम के कॉलेजों का मानना है कि संशोधित कार्यक्रम से बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जो किसी तकनीकी कारण, दस्तावेजों की कमी या समय पर आवेदन नहीं कर पाने के कारण पहले चरण में प्रवेश से वंचित रह गए थे।

लिए गए कुछ मुख्य बिंदु

सेक्टर 9 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एडमिशन नोडल अधिकारी संजय कतियाल ने कहा कि दूसरी मेरिट सूची में जिन विद्यार्थियों का नाम आया है, वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द फीस जमा कर दें। वहीं जिन विद्यार्थी आवेदन से चूक गए हैं या फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि है, उनके लिए 9 अगस्त को अच्छा अवसर रहेगा। विभाग ने सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश का पूरा मौका देने के उद्देश्य से संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दूसरी मेरिट सूची कब जारी हुई?
दूसरी मेरिट सूची मंगलवार देर शाम जारी हुई।
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