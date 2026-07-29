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पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 जुलाई को खुलेगी करेक्शन विंडो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक प्रो. संजय कुमार ने बताया कि सभी संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 30 जुलाई को ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण और करेक्शन विंडो खोली जाएगी। अभ्यर्थी 31 जुलाई तक पंजीकरण में बदलाव और नए पंजीकरण कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं होगा।

पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 जुलाई को खुलेगी करेक्शन विंडो

सहारनपुर। मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक प्रो. संजय कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों एवं संस्थानों में संचालित स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के तहत 30 जुलाई को नए ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण और पूर्व पंजीकरण में संशोधन के लिए करेक्शन विंडो खोली जाएगी। इस दौरान अभ्यर्थी अपने पंजीकरण प्रपत्र में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे और नए पंजीकरण भी करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि एमएड, एलएलएम, बीपीईएस, बीएससी पीएचईएस, एमपीएड और बीपीएड समेत संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को 31 जुलाई तक यह अवसर मिलेगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन या नए पंजीकरण का अवसर नहीं दिया जाएगा।

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